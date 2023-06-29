Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

С начала 2023 года производство компьютеров выросло на 22%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в январе-мае 2023 года выросло на 21,6% в годовом выражении. Выпуск оценивается на 26,2 млрд рублей.

С начала 2023 года производство компьютеров выросло на 22%

Это на 78,4% больше, чем за тот же период в 2022 году. Об это свидетельствуют данные Росстата, пишет «Прайм».

Выпуск полупроводниковых приборов и их частей в первые пять месяцев 2023 года снизился на 6% в годовом выражении — до 18,8 млн штук.

Производство теле- и радиоприемников за то же время снизилось на 19,9%, до 1,6 млн штук.

  • Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественные операционные системы (ОС) на поставляемые в РФ компьютеры и ноутбуки. Соответствующий документ разрабатывает сейчас Минцифры. Ритейлеры предупредили, что трудозатраты продавцов скажутся на цене устройств для потребителя.
  • Продажи ноутбуков и персональных компьютеров в денежном выражении рухнули в первом квартале на 30%. Ритейлеры объяснили ситуацию увеличением предложения от российских и китайских производителей, продукция которых дешевле западных аналогов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google свернула проект AR-очков Project Iris
  2. 2 В России до конца года запустят первое контрактное производство смартфонов и ноутбуков — «Ведомости»
  3. 3 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
  4. 4 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
  5. 5 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ