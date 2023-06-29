С начала 2023 года производство компьютеров выросло на 22%

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в январе-мае 2023 года выросло на 21,6% в годовом выражении. Выпуск оценивается на 26,2 млрд рублей.
Это на 78,4% больше, чем за тот же период в 2022 году. Об это свидетельствуют данные Росстата, пишет «Прайм».
Выпуск полупроводниковых приборов и их частей в первые пять месяцев 2023 года снизился на 6% в годовом выражении — до 18,8 млн штук.
Производство теле- и радиоприемников за то же время снизилось на 19,9%, до 1,6 млн штук.
- Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественные операционные системы (ОС) на поставляемые в РФ компьютеры и ноутбуки. Соответствующий документ разрабатывает сейчас Минцифры. Ритейлеры предупредили, что трудозатраты продавцов скажутся на цене устройств для потребителя.
- Продажи ноутбуков и персональных компьютеров в денежном выражении рухнули в первом квартале на 30%. Ритейлеры объяснили ситуацию увеличением предложения от российских и китайских производителей, продукция которых дешевле западных аналогов.
Фото на обложке: Unsplash
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