С начала 2023 года производство компьютеров выросло на 22%

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в январе-мае 2023 года выросло на 21,6% в годовом выражении. Выпуск оценивается на 26,2 млрд рублей.

Это на 78,4% больше, чем за тот же период в 2022 году. Об это свидетельствуют данные Росстата, пишет «Прайм».

Выпуск полупроводниковых приборов и их частей в первые пять месяцев 2023 года снизился на 6% в годовом выражении — до 18,8 млн штук.

Производство теле- и радиоприемников за то же время снизилось на 19,9%, до 1,6 млн штук.

Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественные операционные системы (ОС) на поставляемые в РФ компьютеры и ноутбуки. Соответствующий документ разрабатывает сейчас Минцифры. Ритейлеры предупредили, что трудозатраты продавцов скажутся на цене устройств для потребителя.

Продажи ноутбуков и персональных компьютеров в денежном выражении рухнули в первом квартале на 30%. Ритейлеры объяснили ситуацию увеличением предложения от российских и китайских производителей, продукция которых дешевле западных аналогов.

Фото на обложке: Unsplash