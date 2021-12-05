Российский Promobot попал в полицию Абу-Даби

Робот-помощник производства российской компании Promobot прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби и таким образом официально попал на службу, точнее, был включен в инфраструктуру работы органов безопасности. Теперь такие же роботы появятся в полицейских участках других регионов Объединенных Арабских Эмиратов.

Роботы компании Promobot, резидента «Сколково», после успешного испытательного года в полиции Абу-Даби также появятся в Дубае и эмиратах Шарджа и Аджман, сообщает ТАСС.

В офисе полиции Абу-Даби российский робот появился еще в июне 2020 года в качестве эксперимента. Для полиции столицы ОАЭ он оказался очень полезным помощником.

«Робот действительно помогает разгрузить сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и ограничивает контакты между людьми на период пандемии COVID-19», – рассказал исполнительный директор полиции Абу-Даби Сухаил Аль-Хаили.

Робот Промобот патрулирует полицейские объекты, ведет видеонаблюдение за их сотрудниками и посетителями, измеряет температуру и в целом следит за правопорядком.

Он говорит на английском и арабском языках (специально для него была разработана лингвистическая база на арабском), в его памяти сохранены лица полицейских, с которыми работает, а также разыскиваемых преступников.

Месяц назад стало известно, что Promobot вложит 40 млн рублей в разработку собственной универсальной роботизированной платформы. Кроме того, компания планирует в следующем десятилетии представить человекоподобного робота.

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Фото: Promobot