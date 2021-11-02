Promobot вложит 40 млн рублей в разработку универсальной роботизированной платформы

Пермская компания Promobot вложит 40 млн рублей в разработку собственной универсальной роботизированной платформы. Благодаря ее использованию на рынок могут поступить новые поколения сервисных роботов для разных индустрий.

«Фонд содействия инновациям» предоставит Promobot 20 млн рублей при условии равного софинансирования со стороны компании, сообщили в пресс-службе «Роснано», в инвестконтур которой входит Promobot. Таким образом объем финансирования роботизированной платформы составит 40 млн рублей.

Платформы имеет функции распознавания и синтеза речи, автоматического безаварийного передвижения, навигации, возможности исполнения скриптов движения, детектирования и нахождения людей, печати документов, приема платежей, выдачи карт доступа и другие.

«Благодаря использованию данного решения на рынок могут поступить новые поколения сервисных роботов: для индустрии ритейла, гостиниц, транспорта, развлечений и многих других», – отметили в пресс-службе «Роснано».

Общий объем привлеченных Promobot средств, согласно данным Crunchbase, составляет $8,1 млн. В компанию инвестировали Фонд развития интернет-инициатив, Фонд содействия инновациям, «МСП Банк» и Vostok Ventures.

По итогам 2020 года ООО «Промобот» получило выручку в размере 203,6 млн рублей при убытке в 5,3 млн рублей. Наибольшей долей в 22% в Promobot владееет ООО «ФРИИ Инвест».

В августе RB.ru рассказывали, что Promobot разработала человекоподобного робота с подвижными руками и реалистичной кожей. В каждой руке робота действуют восемь двигателей. Робот может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника.

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