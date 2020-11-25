В России появится первый венчурный фонд для развития инноваций в сегменте PropTech

Инвестфирма «Тринфико» совместно с инновационно-технологической компанией PropTech Russia создадут первый в России отраслевой венчурный фонд в сегменте технологий недвижимости (PropTech). Планируемый размер фонда составит 3 млрд рублей. Об этом сообщает портал «РБК-Недвижимость».

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Фонд будет нацелен на привлечение инвестиций в российские инновационные технологии в секторе недвижимости. Для этого в фонд планируется привлечь инвесторов из числа отечественных и зарубежных девелоперских и инвестиционных компании рынка.

«Тринфико» займется «упаковкой» продуктов для инвесторов. PropTech Russia сфокусируется на привлечении инвестпортфеля и поддержке PropTech-стартапов из российских и европейских компаний. Для управления фондом создана венчурная компания «Протон Капитал».

«У PropTech Russia есть свой небольшой портфель проектов в этом сегменте. В pipeline-компании уже порядка 50 proptech-стартапов в России и Европе, а также большой опыт работы в сфере технологии недвижимости и экспертиза того, что будет привлекательно», — отмечает управляющий партнер «Протон Капитала» Иван Нохрин.

Он добавил, что планируемый размер фонда в 3 млрд рублей будет достаточен, чтобы разместить средства в 20–30 стартапах на разных стадиях. Вместе с тем, отмечается, что фонд, в первую очередь, будет заинтересован в проектах ранней стадии развития.

«Российские технологические PropTech-стартапы демонстрируют конкурентоспособность на мировой арене. Наша цель — содействие в России росту и масштабированию технологических стартапов в области недвижимости», — отмечает гендиректор PropTech Russia Роман Евстратов.

Сейчас доходность в сегменте PropTech сопоставима с традиционными инструментами, а в будущем способна показать опережающий рост, рассказал управляющий директор «Тринфико» Станислав Жуков.

Так, по данным PropTech Russia, совокупная стоимость объектов недвижимости в мире превышает $280 трлн. При этом мировой рынок PropTech-инноваций растет очень быстро и с 2010 года уже привлек свыше $75 млрд.

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