Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Об этом сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сказал Ремчуков.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену пропусков и самоизоляции в Москве с 9 июня.

С 9 июня также возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, будут отменены ограничения на каршеринг.

С 16 июня в плановом режиме начнут работу стоматологические клиники, откроются кафе и летние веранды, заработают библиотеки, музеи, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

С 23 июня будут открыты фитнес-клубы, также разрешат пользоваться лавками, детскими площадками и другими объектами.

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей. Тогда же были закрыты непродовольственные магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки.

С 12 мая было решено открыть промпредприятия и стройки, с 25 мая — центры госуслуг; также стала доступна аренда автомобилей каршеринга, но с ограничениями.

С 1 июня начался второй этап смягчения ограничений. В Москве открылись все непродовольственные магазины, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

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