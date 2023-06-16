«Промсвязьбанк» запустит «Магазин женских инвестиций» для вложений в бизнес

«Промсвязьбанк» (ПСБ) собирается запустить «Магазин женских инвестиций», который помогал бы женщинам вкладывать средства в бизнес, сообщила в ходе ПМЭФ старший вице-президент Вера Подгузова, ее слова цитирует «Российская газета».

«Магазин» будет запущен в рамках проекта банка «Женское лидерство в инвестициях» и, по планам, «поможет женщинам разобраться в том, как они могли бы вкладывать средства в бизнес» — в «женский» и не только, в расширение промышленных возможностей разных регионов, в развитие экономик регионов с акцентом на «длинных» деньгах, которые позволят получать доход в будущем.

Представитель ПСБ считает, что сейчас женщинам необходима поддержка как с повышением финансовой грамотности, так и в создании условий для развития карьеры, особенно в отраслях, которые традиционно считаются «мужскими».

Ранее исследование «Яндекс.Маркета» и НАФИ показало, что больше половины россиянок, занимающихся бизнесом в сфере торговли, развивают свое дело в интернете. Из них каждая третья работает только в онлайн.

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