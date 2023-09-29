Путин одобрил сделки с акциями российской «дочки» итальянской группы Intesa

Владимир Путин одобрил продажу 100% российской «дочки» крупнейшей итальянской группы Intesa Sanpaolo. Работающий в России с 2003 года банк ранее попал в список организаций, на сделки с долями которых требуется отдельное разрешение властей.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза», – сказано в распоряжении главы РФ.
В августе сообщалось, что банк закроет представительство в Москве, но это никак не скажется на работе организации в стране. Издание Reuters писало, что Intesa Sanpaolo не могла ранее получить одобрение на полный уход из страны из-за ограничения на продажу активов.
По размеру активов «Интеза» занимает 65 место. В 2022 году организация нарастила прибыль до 2,02 млрд рублей по РСБУ, это увеличение почти в шесть с половиной раз.
С апреля 2023 года «Интеза» прекратила открывать валютные счета физлицам.
Ранее СМИ писали о потенциальных покупателях бизнеса. По данным «Интерфакса», выкупить активы российской «дочки» может местный менеджмент. Frank Media в конце прошлого года сообщал, что бизнес могут приобрести структуры «Газпромбанка».
Фото на обложке: FotograFFF /
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