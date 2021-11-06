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Исследование: две трети россиян считают «черную пятницу» обманом

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Если верить результатам недавнего исследования, большинство россиян не верят в честность распродаж на «черную пятницу» и не собираются ничего покупать. Зато те, кто верит и планирует воспользоваться скидками, готовы потратить больше, чем в прошлом году.

Исследование: две трети россиян считают «черную пятницу» обманом

Примерно две трети — 65% — россиян не верят, что распродажи во время так называемой «черной пятницы» на самом деле выгодны покупателям, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

В то, что скидки в «черную пятницу» честные, верит всего 14% респондентов. Еще 21% не смог однозначно высказаться по этому поводу.

При этом молодежь в этом вопросе более благосклонна к таким распродажам — в их честность верит 31% опрошенных младше 24 лет и всего 8% тех, кто старше 45.

Неудивительно, что 69% респондентов не планируют покупки во время «черной пятницы».

Только 12% ждут распродажи, средний бюджет каждого из ожидающих в этом году составил 18,5 тыс. рублей, что на треть больше, чем в прошлом году (13,8 тыс. рублей).

Больше всего планов у россиян на покупку одежды (26%), бытовой техники и электроники (21%).

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В опросе принимали участие 1,3 тыс. человек из 371 города России.

«Черная пятница» — одна из крупных ноябрьских распродаж, ставших традиционной. Кроме нее также проводятся, например, «День холостяка» или «Всемирный день шоппинга».

В этом году большинство предпринимателей планируют устроить распродажи в эти дни.

Ведущие российские онлайн-маркетплейсы Wildberries и Ozon также тщательно готовятся к этим мероприятиям.

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Фото: F-Focus by Mati Kose/Shutterstock

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