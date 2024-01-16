Почти полностью совпадающий с адресом сайта президента домен выставили на продажу за 288 млн рублей

На продажу выставили домен, содержание которого только одним символом отличается от адреса официального сайта действующего президента РФ и одновременно кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина. Продавец рассчитывает выручить за домен pytin2024.ru 288,4 млн рублей.

На популярном сайте по продаже интернет-доменов появился лот с доменным адресом pytin2024.ru. Он всего лишь одним символом отличается от адреса официального сайта президента РФ Владимира Путина putin2024.ru.

Продаваемый домен зарегистрирован в конце декабря 2023 года, оплачен до 29 декабря 2024 года и выставлен на продажу 4 января 2024 года. Продавец рассчитывает выручить с продажи 288,4 млн рублей.

По данным сервиса для проверки доменов Whois pytin2024.ru на данный момент занят. Примечательно, что в подписи к домену продавец просит Деда Мороза, Санта-Клауса и Йоулупукки – финского рождественского деда – помочь ему в продаже домена.

Ранее «Райффайзенбанк» зарегистрировал домен, похожий на адрес сервиса по покупке недвижимости Сбербанка «Домклик». Зарегистрированный домен domclk.ru отличается от domclick.ru двумя знаками — в нем пропущены латинские строчные буквы i и c.

Также Сбербанк приобрел домен, который лишь одним символом отличается от адреса, где размещен сайт компании «АльфаСтрахование». Запись о владении доменом a1fastrah.ru сделана 20 ноября 2023 года, сам домен не делегирован.

Фото на обложке: Happy Stock Photo / Shutterstock