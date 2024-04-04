Кредиторы «Киви Банка» предъявили АСВ требования на 24,3 млрд рублей

Кредиторы «Киви Банка» предъявили Агентству по страхованию вкладов требования общей суммой 24,3 млрд рублей. По итогам проведенного обследования стоимость активов банка снизилась на 4 млрд рублей до 68,2 млрд рублей. ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка» в феврале, а в марте подал на него в суд.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получило от кредиторов «Киви Банка» требования на 24,3 млрд рублей. Сведения об этом отражены в отчете АСВ.
По итогам проведенного АСВ обследования стоимость активов «Киви Банка» снизилась на 4 млрд рублей до 68,2 млрд рублей. Это связано с переоценкой ценных бумаг по котировкам на день отзыва у него лицензии, сказано в отчете.
В феврале Банк России отозвал лицензию у «Киви Банка», в марте регулятор подал к организации судебный иск. Тогда же сообщалось, что АСВ возместило вкладчикам «Киви Банка» 3,26 млрд рублей, что составляет 75% всей страховой ответственности.
ЦБ ранее сообщал, что у «Киви Банка» есть профицит средств в размере 28 млрд рублей, чего хватит для покрытия обязательств.
Фото на обложке: Primakov /
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