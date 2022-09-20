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Qiwi купила компанию IntellectMoney с целью развития эквайринга для малого бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Qiwi купила 100% интегратора IntellectMoney, чтобы расширить эквайринговые услуги для малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом со ссылкой на сообщение группы пишет «Интерфакс».

Qiwi купила компанию IntellectMoney с целью развития эквайринга для малого бизнеса

«Покупка связана со стратегическими планами группы по развитию b2b-бизнеса и расширению присутствия в сегменте МСБ», — сообщает компания.

Группа на протяжении двух последних лет развивала эквайринговый сервис вместе с IntellectMoney.

Генеральным директором IntellectMoney станет Ришат Аббазов, директор по развитию интернет-эквайринга и альтернативных методов оплаты Qiwi.

Ожидается, что бренд IntellectMoney продолжит самостоятельное развитие в рамках группы Qiwi, изменения не коснутся клиентов и партнеров компании.

  • IntellectMoney предлагает технологичные платежные решения для рынка электронной коммерции (среди партнеров — онлайн-магазины, маркетплейсы, крупные российские банки, операторы моментальных платежей и другие).
  • Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основной акционер группы — Сергей Солонин.

Фото на обложке: Unsplash

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