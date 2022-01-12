Qiwi купила платформу для таксопарков «Таксиагрегатор»

Сделка была одобрена советом директоров. Планируется, что она будет закрыта в первом квартале 2022 года. В результате сделки Qiwi получила долю 80% в «Таксиагрегаторе». Оставшиеся 20% принадлежат основателю платформы Александру Мерзликину. Он продолжит развитие проекта и дальнейший запуск продуктов на рынке такси внутри команды QIWI.

«Таксиагрегатор» предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей. Сервис помогает снизить расходы таксопарков, автоматизируя расчеты с водителями, снизить текучесть водителей и получить о них важную информацию (рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и др.).

С помощью платформы водители могут отслеживать заработанные деньги и историю заказов по всем агрегаторам в режиме реального времени. Оплата от клиентов поступает водителю мгновенно после каждой поездки через единый канал.

Qiwi и ООО «ГуруТакси» запустили SaaS-платформу «Таксиагрегатор» для рынка такси еще в 2019 году. Платежным партнером выступил «Киви Банк», который дал возможность проводить мгновенные платежи с маленькой комиссией и без дополнительных затрат на подключение и обслуживание.

По данным самой компании, в настоящее время «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тыс. компаний такси и более 308 тыс. водителей. Отмечается, что сделка стала частью стратегии Qiwi по развитию предложения в платежном сегменте для самозанятых.

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