Qiwi купила платформу для таксопарков «Таксиагрегатор»

Qiwi Technologies LLC, дочка Qiwi, приобрела SaaS-платформу «Таксиагрегатор», сообщила пресс-служба компании. В результате сделки Qiwi получила 80% платформы, остальные 20% принадлежат основателю Александру Мерзликину.
Сделка была одобрена советом директоров. Планируется, что она будет закрыта в первом квартале 2022 года. В результате сделки Qiwi получила долю 80% в «Таксиагрегаторе». Оставшиеся 20% принадлежат основателю платформы Александру Мерзликину. Он продолжит развитие проекта и дальнейший запуск продуктов на рынке такси внутри команды QIWI.
«Таксиагрегатор» предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей. Сервис помогает снизить расходы таксопарков, автоматизируя расчеты с водителями, снизить текучесть водителей и получить о них важную информацию (рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и др.).
С помощью платформы водители могут отслеживать заработанные деньги и историю заказов по всем агрегаторам в режиме реального времени. Оплата от клиентов поступает водителю мгновенно после каждой поездки через единый канал.
Qiwi и ООО «ГуруТакси» запустили SaaS-платформу «Таксиагрегатор» для рынка такси еще в 2019 году. Платежным партнером выступил «Киви Банк», который дал возможность проводить мгновенные платежи с маленькой комиссией и без дополнительных затрат на подключение и обслуживание.
По данным самой компании, в настоящее время «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тыс. компаний такси и более 308 тыс. водителей. Отмечается, что сделка стала частью стратегии Qiwi по развитию предложения в платежном сегменте для самозанятых.
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Фото на обложке: Jaromir Chalabala /
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