Приложение Qiwi Uzbekistan прекратит работу 18 декабря. Для жителей Узбекистана привычные услуги сервиса будут доступны в едином приложении Qiwi. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Ранее Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы, в том числе в РФ, по требованию местного Центробанка.

Чтобы продолжить пользоваться сервисом в республике, потребуется открыть счет в едином приложении Qiwi кошелька. Сделать это можно и в рублях, или тенге, для регистрации необходимо иметь узбекский номер телефона.

Начиная с 16 ноября, компания будет списывать комиссию за хранение денег на балансе кошелька, она составит 7,5 тыс. узбекских сум (чуть больше $6) в день.

«Это необходимо, так как приложение QIWI Uzbekistan закрывается, и мы не можем держать деньги наших клиентов. Пожалуйста, поторопитесь», — призвала компания, предупредив, что после 18 декабря для вывода денег придется писать заявление.

Вывести средства с кошелька Qiwi Uzbekistan можно на карты Uzcard и HUMO. Также компания предлагает оплатить оставшимися на балансе деньгами услуги ЖКХ, сотовой связи и другие.

В Qiwi напомнил о причинах невозможности перевести деньги на кошелек в другую страну: местный регулятор запрещает любые международные переводы для всех платежных систем.

При этом, по данным компании, около 90% клиентов пользовались приложением именно для оплаты зарубежных сервисов и международных операций. А из-за мер ЦБ основной функционал приложения оказался ограничен, поясняют в компании.

В сентябре стало известно, что Qiwi plc намерена разделить бизнес на российский и международный для сохранения листинга на Nasdaq. Биржа предоставила компании отсрочку до 11 ноября, но в начале месяца Qiwi вновь обратилась к площадке с просьбой продлить сроки. Новая отсрочка действует до 31 января 2024 года.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock