Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы, в том числе на российские карты и кошельки сервиса, по требованию местного ЦБ. Платежная компания направила запрос республиканскому регулятору несколько недель назад, но так и не получила ответа.
В Qiwi Uzbekistan поспешили заверить, что деньги клиентов на кошельках в безопасности, а сама компания делает все возможное, чтобы их им вернуть. Для этого нужны официальные разъяснения от ЦБ Узбекистана по поводу порядка возрата, иначе компания рискует нарушить местное законодательство.
В начале сентября платежные сервисы Узбекистана Oson и PayWay приостановили все международные переводы и платежи. Решение в компаниях объясняют требованием ЦБ Узбекистана. Тогда регулятор заявил, что в республике не вводятся ограничения на международные переводы и платежи, в том числе на оплату зарубежных онлайн-сервисов. Для этого регулятор предложил использовать коммерческие банки.
Фото на обложке: rafapress /
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