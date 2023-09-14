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Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы, в том числе на российские карты и кошельки сервиса, по требованию местного ЦБ. Платежная компания направила запрос республиканскому регулятору несколько недель назад, но так и не получила ответа.

Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы

В Qiwi Uzbekistan поспешили заверить, что деньги клиентов на кошельках в безопасности, а сама компания делает все возможное, чтобы их им вернуть. Для этого нужны официальные разъяснения от ЦБ Узбекистана по поводу порядка возрата, иначе компания рискует нарушить местное законодательство.

В начале сентября платежные сервисы Узбекистана Oson и PayWay приостановили все международные переводы и платежи. Решение в компаниях объясняют требованием ЦБ Узбекистана. Тогда регулятор заявил, что в республике не вводятся ограничения на международные переводы и платежи, в том числе на оплату зарубежных онлайн-сервисов. Для этого регулятор предложил использовать коммерческие банки.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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