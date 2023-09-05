Oson и PayWay приостанавливают международные переводы с 5 сентября

Все международные переводы и оплату за зарубежные сервисы приостановили с 5 сентября платежные системы Oson и PayWay . Решение в компаниях объясняют требованием ЦБ Узбекистана.

В PayWay продолжат функционировать платежи внутри страны, переводы между Uzcard и Humo, а также оплата коммунальных, госуслуг, связи и интернета. В Oson пообещали, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время.

Центральный банк Узбекистана в конце августа 2023 года наложил штраф на платежную организацию Brio Group (бренд Oson). По данным местного регулятора, платежный сервис нарушил законодательство о борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при проведении платежных операций.

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