Qiwi завершит реструктуризацию бизнеса на российский и международный в ноябре 2023 года

Qiwi plc планирует разделить бизнес на российский и международный для сохранения листинга до 11 ноября 2023 года. Компания попросила об отсрочке Nasdaq, ей нужно получить разрешение от регулирующих органов на продажу российских активов.
Группа уже выполнила основные условия Nasdaq по реструктуризации: подготовила отчет об оценке всех своих ресурсов в России через независимого оценщика, консолидировала активы в рамках холдинга «Киви» и опубликовала промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года.
Ранее компания планировала провести полное разделение бизнеса до конца лета. Если реструктуризацию одобрит ЦБ России, то Qiwi plc. и холдинг «Киви» станут независимыми друг от друга организациями.
Nasdaq в июне позволил платежной системе Qiwi сохранить листинг на бирже. Сохранить листинг на Nasdaq также удалось «Яндексу», комиссия при бирже удовлетворила апелляцию компании. Маркетплейсу Ozon отказали в апелляции – компания подаст еще одну, чтобы попробовать сохранить листинг на Nasdaq.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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