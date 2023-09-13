Qiwi завершит реструктуризацию бизнеса на российский и международный в ноябре 2023 года

Группа уже выполнила основные условия Nasdaq по реструктуризации: подготовила отчет об оценке всех своих ресурсов в России через независимого оценщика, консолидировала активы в рамках холдинга «Киви» и опубликовала промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года.

Ранее компания планировала провести полное разделение бизнеса до конца лета. Если реструктуризацию одобрит ЦБ России, то Qiwi plc. и холдинг «Киви» станут независимыми друг от друга организациями.

Nasdaq в июне позволил платежной системе Qiwi сохранить листинг на бирже. Сохранить листинг на Nasdaq также удалось «Яндексу», комиссия при бирже удовлетворила апелляцию компании. Маркетплейсу Ozon отказали в апелляции – компания подаст еще одну, чтобы попробовать сохранить листинг на Nasdaq.