Qiwi сохранит листинг на Nasdaq

Qiwi удалось обжаловать решение Nasdaq о делистинге. Условием для сохранения ценных бумаг на бирже стало разделение бизнеса платежной системы на российский и международный. После решения Nasdaq бумаги Qiwi на Мосбирже пошли в рост.

Nasdaq позволил платежной системе Qiwi сохранить листинг на бирже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Qiwi.

Условием для сохранения листинга на Nasdaq стало разделение бизнеса Qiwi на российский и международный. До 30 июня компания должна передать активы в России акционерному обществу «Киви», к 30 августа – завершить продажу российских активов, а к 11 сентября – отчитаться перед Nasdaq об исполнении условий.

Международный бизнес Qiwi войдет в Qiwi Plc. В случае одобрения реструктуризации Банком России, оба холдинга будут работать независимо друг от друга. На доступность продуктов для клиентов это не повлияет, резюмировали в Qiwi.

Акции Qiwi на Мосбирже показывают рост на 4,4%.

Сохранить листинг на Nasdaq также удалось «Яндексу», комиссия при бирже удовлетворила апелляцию компании. Маркетплейсу Ozon отказали в апелляции – компания подаст еще одну, чтобы попробовать сохранить листинг на Nasdaq.

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