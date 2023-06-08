Nasdaq удовлетворил апелляцию «Яндекса» по решению о делистинге

Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию «Яндекса» по делистингу, бумаги российской компании продолжат торговаться на площадке, говорится в сообщении «Яндекса».

В марте «Яндекс» получил уведомление о делистинге от Nasdaq. Тогда же компания подала апелляцию. Слушание прошло в конце апреля.

Биржа приняла во внимание доводы «Яндекса», в частности, о соблюдении интересов инвесторов. Также Nasdaq учла реструктуризацию бизнеса «Яндекса».

Осенью в компании подтвердили планы по реструктуризации управления бизнесом. Головную компанию Yandex N. V. выделят в отдельную группу, а российский «Яндекс» перейдет под новую материнскую структуру.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российским и международным инвесторам «Яндекса» предложат три варианта действий в рамках реструктуризации.

Накануне стало известно, что Nasdaq отклонил апелляцию российского маркетплейса Ozon. О решении провести делистинг бумаг компании также стало известно в марте.

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