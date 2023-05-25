Акционерам «Яндекса» предложат три варианта действий при разделе активов — Bloomberg

Акционерам нидерландской Yandex N.V. планируется предложить несколько вариантов при разделении российского и международного бизнесов компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Речь идет о получении наличных, сохранении доли в российском подразделении или получении акций международных стартапов.

Осенью «Яндекс» подтвердил планы по реструктуризации управления бизнесом. Головную компанию Yandex N. V. выделят в отдельную группу, а российский «Яндекс» должен перейти под новую материнскую структуру.

По словам собеседников агентства, акционерам Yandex N.V. предложат сохранить долю в российском бизнесе или получить наличные. Также инвесторы смогут претендовать на акции стартапов «Яндекса», которые станут международными.

Доли в российском подразделении предложат российским инвесторам. Они смогут получить их взамен на акции в головной компании. Этот сценарий реализуют при условии, что Yandex N. V. найдет покупателя на российские активы.

Основными претендентами на приобретение бизнеса стали совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и структуры Владимира Потанина. Также в консорциум для покупки доли в «Яндексе» вошел ВТБ.

По данным источников, совет директоров «Яндекса» провел обсуждение потенциальных вариантов сделки по продаже 51% российских активов накануне, 24 мая. Однако прийти к какому-либо решению на заседании не удалось.

Российским инвесторам принадлежат 20% «Яндекса». В случае сделки, нидерландская Yandex N. V. сохранит около трети российского бизнеса.

После этого компания учредит новые международные структуры, которые займутся беспилотными автомобилями, облачными технологиями и сферой онлайн-образования.

Если такой сценарий удастся реализовать, инвесторам предложат три варианта действий. Тем, кто захочет получить наличные, выплатят средства с продажи российского подразделения.

По словам источника Forbes, знакомого с деталями обсуждения, сейчас рассматриваются различные варианты для всех акционеров. Однако не все они фактически реализуемы. Собеседник издания отмечает, что создавать новую компанию в Нидерландах, которой перешли бы лицензии на ряд направлений российского бизнеса, не планируется.

«Они [лицензии] будут переданы Yandex N. V., которая после реструктуризации сменит свое название. При этом сами технологии и все права на них останутся за российским «Яндексом», — сказал собеседник Forbes.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock