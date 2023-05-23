ВТБ вошел в консорциум для покупки доли в «Яндексе» — Костин

Банк ВТБ заинтересовался покупкой доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов, сообщил глава банка Андрей Костин в рамках российско-китайского бизнес-форума.

«По поводу "Яндекса": мы участники большого консорциума, да», — подтвердил Костин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ВТБ добавил, что доля кредитной организации «еще будет обсуждаться».

Костин не озвучл сумму потенциальной сделки и ее сроки, при этом на вопрос о том, может ли быть решен вопрос покупки доли в «Яндексе» до конца года, ответил: «Я думаю, что конечно».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что головная компания «Яндекса» Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, получила предложения от структур бизнесмена Владимира Потанина и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова о покупке контрольного пакета акций. 51% компании оценивается примерно в $7-$7,5 млрд.

Издание The Bell (признано Минюстом иноагентом) 21 мая сообщило, что советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин согласовал покупателей «Яндекса» с Владимиром Путиным. Контроль в крупнейшей российской IT-компании готовятся разделить миллиардеры Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов и банк ВТБ.

В настоящее время семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем, владеет 8,5% капитала «Яндекса» и 45,1% голосов. В ноябре «Яндекс» подтвердил намерение реструктурировать корпоративное управление и выделить Yandex N.V. в отдельную группу. Российский «Яндекс» со всеми активами перейдет под новую материнскую структуру.

Сообщалось, что такой сценарий предполагает продажу 51% «российской» части «Яндекса» инвесторам и сохранение 49% за Yandex N.V.

Голландская Yandex N.V. будет владеть лицензиями на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотники, облачные технологии, образовательный «Яндекс.Практикум» и проект разметки данных «Толока».