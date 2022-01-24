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Qmarketing Academy провела ребрендинг после сделки с Skyeng

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Агентство Qmarketing Academy сменило название на sQale. Ребрендинг компании связан с покупкой доли в ней онлайн-школой Skyeng. Школа вошла в капитал Qmarketing Academy в ноябре прошлого года и получила 25% в уставном капитале.

Qmarketing Academy провела ребрендинг после сделки с Skyeng

О смене названия с Qmarketing Academy на sQale RB сообщил представитель компании.

В ноябре 2021 года 25% долю в компании приобрела онлайн-школа Skyeng – с этим и связан ребрендинг, пояснили представитель sQale. Генеральный директор компании Ирина Цибизова уточнила, что с ребрендингом работе предприятия ничего не изменится.

Новый логотип компании

«Qmarketing ассоциируется с личным брендом Романа Кумара, что неудивительно. Пришло время расширить список амбассадоров Q и научить рынок любить sQale», – подчеркнул креативный директор sQale Александра Пулинец.

Skyeng приобрел 25% доли в Qmarketing Academy в конце прошлого года в том числе за счет ее выкупа у основателей проекта. Доли Александра Соловьева и Романа Кумара Виаса снизились с 46,05% до 37,5%.

В июне 2021 года Qmarketing Academy привлекла первые инвестиции в размере $550 тысяч от фонда Genesis Investments и частного инвестора.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Кью», которое управляет Qmarketing Academy, по итогам 2020 года получило выручку в размере 112,2 млн рублей при убытке в 12,1 млн рублей.

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