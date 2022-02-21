В России будут выдавать QR-коды по результату теста на антитела

С 21 февраля россияне смогут получить COVID-сертификаты на основе результатов теста на антитела. Количество антител при этом учитывать не будут.

Документ можно будет получить в течение трех дней с момента подачи заявления о присутствии иммуноглобулинов G к возбудителю COVID-19. Приказ Минздрава об изменении условий получения QR-кода опубликован на портале правовой инйормации.

Для получения сертификата необходимо будет подать заявление на портале госуслуг и предоставить результаты анализов. Действителен сертификат в течение 12 месяцев.

В ноябре половина россиян выступила за то, чтобы выдавать QR-коды о COVID-статусе непривитым. 51% жителей считают, его следует выдать тем, кто имеет антитела к коронавирусу. Противники идеи уверены, что это «откроет широкое поле для коррупции». В целом россияне назвали QR-коды самой неудобной технологией.

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