В России будут выдавать QR-коды по результату теста на антитела

С 21 февраля россияне смогут получить COVID-сертификаты на основе результатов теста на антитела. Количество антител при этом учитывать не будут.
Документ можно будет получить в течение трех дней с момента подачи заявления о присутствии иммуноглобулинов G к возбудителю COVID-19. Приказ Минздрава об изменении условий получения QR-кода опубликован на портале правовой инйормации.
Для получения сертификата необходимо будет подать заявление на портале госуслуг и предоставить результаты анализов. Действителен сертификат в течение 12 месяцев.
В ноябре половина россиян выступила за то, чтобы выдавать QR-коды о COVID-статусе непривитым. 51% жителей считают, его следует выдать тем, кто имеет антитела к коронавирусу. Противники идеи уверены, что это «откроет широкое поле для коррупции». В целом россияне назвали QR-коды самой неудобной технологией.
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Фото на обложке: Olga.Sh /
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