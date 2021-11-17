Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Половина россиян одобрили идею выдавать QR-код тем, кто имеет антитела к COVID-19

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Половина россиян выступили за то, чтобы выдавать QR-коды о ковид-статусе непривитым. 51% жителей России считают, его следует выдать тем, кто имеет антитела к коронавирусу. Противники идеи уверены, что это «откроет широкое поле для коррупции».

Половина россиян одобрили идею выдавать QR-код тем, кто имеет антитела к COVID-19

Опрос россиян на тему выдачи QR-кодов провели в сервисе SuperJob. Он охватил более 1,6 тысяч жителей России.

51% россиян уверены, что QR-код следует выдавать и тем, кто не поставил прививку от коронавируса при условии, что у них есть антитела к COVID-19.

«Свою позицию респонденты аргументируют безопасностью таких людей для окружающих: считается, в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию», – отмечается в исследовании. 

Каждый пятый россиян является противником этой идеи. Они считают, что QR-код не стоит выдавать тем, кто не вакцинировался или переболел официально. Позиция аргументируется тем, что нет информации о необходимом для безопасности количестве антител, а также открытии в этом случае «широкого поля для коррупции».

16 ноября в Минздраве заявили, что срок действия QR-кода в 1 год, выданного вакцинированному жителю России, сократится вдвое – до 6 месяцев – в случае, если он после вакцинации переболел коронавирусом официально. Также в Госдуме предложили выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом при условии предъявления положительного ПЦР-теста на COVID-19.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: Gustova Svetlana / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников
  2. 2 Авторы русской кибердеревни запустили первую виртуальную галерею-коллаборацию
  3. 3 Российские торговые центры попросили Путина признать их пострадавшей от COVID-19 отраслью
  4. 4 Как вакцинация поможет победить коронавирус?
  5. 5 Как сделать так, чтобы сотрудники вакцинировались добровольно?

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2021

METHODOLOG HACK 2021

17 ноября 2021

AgroCode Data Science Cup

17 ноября 2021

T1 Digital Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма