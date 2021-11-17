Половина россиян одобрили идею выдавать QR-код тем, кто имеет антитела к COVID-19

Половина россиян выступили за то, чтобы выдавать QR-коды о ковид-статусе непривитым. 51% жителей России считают, его следует выдать тем, кто имеет антитела к коронавирусу. Противники идеи уверены, что это «откроет широкое поле для коррупции».
Опрос россиян на тему выдачи QR-кодов провели в сервисе SuperJob. Он охватил более 1,6 тысяч жителей России.
51% россиян уверены, что QR-код следует выдавать и тем, кто не поставил прививку от коронавируса при условии, что у них есть антитела к COVID-19.
«Свою позицию респонденты аргументируют безопасностью таких людей для окружающих: считается, в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию», – отмечается в исследовании.
Каждый пятый россиян является противником этой идеи. Они считают, что QR-код не стоит выдавать тем, кто не вакцинировался или переболел официально. Позиция аргументируется тем, что нет информации о необходимом для безопасности количестве антител, а также открытии в этом случае «широкого поля для коррупции».
16 ноября в Минздраве заявили, что срок действия QR-кода в 1 год, выданного вакцинированному жителю России, сократится вдвое – до 6 месяцев – в случае, если он после вакцинации переболел коронавирусом официально. Также в Госдуме предложили выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом при условии предъявления положительного ПЦР-теста на COVID-19.
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Фото на обложке: Gustova Svetlana /
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