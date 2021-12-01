Вакцинацию всего населения планеты оценили в $50 млрд, или в 15% состояния Маска, 25% – Безоса

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценили, во сколько обойдется вакцинация всего населения планеты, или 7,6 млрд человек. Названа сумма в $50 млрд, или $6,5 (486 рублей) на человека. Для сравнения: $50 млрд – это 15% состояния Илона Маска, 25% – Джеффа Безоса, и в 200 раз меньше, чем страны «большой двадцатки» уже потратили на антиковидные меры.

Оценка стоимости вакцинации всего населения планеты (7,6 млрд человек) от COVID-19 приведена в докладе ОЭСР. По мнению экспертов, чтобы привить всех живущих на Земле людей потребуется $50 млрд.

Сумма в $50 млрд – это в 200 раз меньше, чем страны «большой двадцатки», в которую входят в том числе Россия, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Франция, уже потратили на антиковидные меры – $10 трлн.

Для сравнения: согласно актуальным на момент публикации данным Forbes The Real-Time Billionaire List, $50 млрд – это 15% состояния богатейшего человека планеты Илона Маска, около 25% – бывшего главы Amazon Джеффа Безоса, около 35% – основателя Microsoft Билла Гейтса.

Эксперты ОЭСР подсчитали, что в странах с высоким уровнем дохода на душу населения, количество поставленных вакцин составляет 150 штук на 100 человек, со средним и ниже доходом – 69, а в бедных сделано всего 7,6 прививок на 100 человек.

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