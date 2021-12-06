Только четверть врачей поддержали идею введения QR-кодов о ковид-статусе — исследование

Более трети российских врачей выступили против введения системы QR-кодов о ковид-статусе. Поддержал внесенный в Госдуму законопроект лишь каждый четвертый, гласят результаты исследования.
Исследование об отношении российских врачей к законопроекту о введении QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест провели в профильном приложении «Справочник врача». Результатами исследования поделились РБК.
Опрос показал, что всего 24,6% врачей поддерживают идею введения системы QR-кодов федерального масштаба. 22% поддержали бы законопроект, если бы он был не таким суровым. 36,5% выступили против инициативы о системе QR-кодов.
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Примечательно, что мнение врачей относительно обязательной вакцинации населения разделились почти поровну – 49,7% выступили за, 50,3% – против.
Однако подавляющее большинство врачей считают, что россиян не получится убедить в пользе вакцинации, по крайней мере пока. Причиной этому врачи назвали неудачную информационную кампанию о необходимости вакцинации.
Законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесли в Госдуму 12 ноября. Ограничительные меры планируется ввести с 1 февраля 2022 года.
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Фото на обложке: Dragon Images /
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