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Только четверть врачей поддержали идею введения QR-кодов о ковид-статусе — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Более трети российских врачей выступили против введения системы QR-кодов о ковид-статусе. Поддержал внесенный в Госдуму законопроект лишь каждый четвертый, гласят результаты исследования.

Только четверть врачей поддержали идею введения QR-кодов о ковид-статусе — исследование

Исследование об отношении российских врачей к законопроекту о введении QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест провели в профильном приложении «Справочник врача». Результатами исследования поделились РБК. 

Опрос показал, что всего 24,6% врачей поддерживают идею введения системы QR-кодов федерального масштаба. 22% поддержали бы законопроект, если бы он был не таким суровым. 36,5% выступили против инициативы о системе QR-кодов.

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Примечательно, что мнение врачей относительно обязательной вакцинации населения разделились почти поровну – 49,7% выступили за, 50,3% – против.

Однако подавляющее большинство врачей считают, что россиян не получится убедить в пользе вакцинации, по крайней мере пока. Причиной этому врачи назвали неудачную информационную кампанию о необходимости вакцинации.

Законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесли в Госдуму 12 ноября. Ограничительные меры планируется ввести с 1 февраля 2022 года.

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Фото на обложке: Dragon Images / Shutterstock

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