Россияне захотели вынести на референдум вопрос о введении системы QR-кодов

Вопрос о введении федерального режима QR-кодов о ковид-статусе должен быть вынесен на референдум, считают жители России, принявшие участие в опросе SuperJob. В отличие от Швейцарии, где аналогичным путем был принят соответствующий федеральный закон, россияне намерены голосовать против.
В опросе приняли участвовали 1,6 тыс. жителей России. 51% из них считают, что решение о введении на территории страны режима QR-кодов о ковид-статусе должен решаться путем голосования на референдуме. Против введения этого режима будут голосовать вдвое больше, чем за.
«Чем старше респонденты, тем чаще они готовы полагаться на волю властей, и сторонников введения QR-кодов среди них чуть больше, впрочем, большинство все же против. Аналогичные тенденции наблюдаются и с увеличением уровня дохода опрошенных», – рассказали авторы исследования.
За проведения референдума чаще высказывались антипрививочники – они же в большинстве намерены выступать против введения QR-кодов. Впрочем, среди вакцинированных граждан сторонников проведения референдума тоже много, но голоса «за» и «против» введения режима распределились между ними примерно поровну.
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Фото на обложке: Oleg Elkov /
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