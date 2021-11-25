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Северная Осетия первой среди регионов России не одобрила федеральный законопроект о QR-кодах

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Первый регион России отказался одобрять федеральный законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Этим регионом стала Северная Осетия — региональный парламент проголосовал, но набранных голосов «за» немного не хватило.

Северная Осетия первой среди регионов России не одобрила федеральный законопроект о QR-кодах

О решении Законодательного собрания Северной Осетии по поводу федерального законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте и в общественных местах пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального парламента.

Проект федерального закона был вынесен на голосование в Законодательное собрание Северной Осетии. Чтобы этот проект получил одобрение, было необходимо, чтобы как минимум 35 депутатов проголосовали «за», но этого не произошло. 4 законотворца воздержались, 12 выступили против, а «за» выступили всего 30 членов парламента.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении на территории всей страны системы QR-кодов — на транспорте и в общественных местах. По мнению авторов законопроекта, такие меры стимулируют темпы вакцинации, что позволит быстрее достичь коллективного иммунитета к коронавирусу.

Законопроекты подразумевают запрет доступа некоторым гражданам России к авиа и железнодорожным перевозкам, а также запрет на посещение ими общественных мест. К некоторым гражданам отнесли тех, кто не вакцинировался от коронавируса, не имеет медицинского отвода от прививки либо официально не перенес коронавирусную инфекцию.

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Фото на обложке: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock

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