Qualcomm получил разрешение США на поставку Huawei 4G-чипов несмотря на запрет Трампа

Американская компания-производитель мобильных процессоров Qualcomm получила разрешение от правительства США на продажи своих 4G-чипов китайской корпорации Huawei. При этом китайская компания находится в «черном списке» администрации Трампа и Минфина США. Ей не доступны американские технологии и торговые сделки с компаниями США. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы получили лицензию на ряд продуктов, в том числе на некоторые продукты 4G», — сообщает представитель Qualcomm.

В компании не рассказали, какие конкретные продукты 4G теперь Qualcomm может продавать Huawei, но уточнили, что они связаны с мобильными устройствами. Также у Qualcomm есть другие заявки на лицензию, находящиеся на рассмотрении правительства США, говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом Huawei была относительно небольшим заказчиком чипов для Qualcomm. Китайская компания использовала чипы собственной разработки в своих флагманских телефонах, но применяла чипы Qualcomm в более дешевых моделях.

Вместе с тем, известно, что из-за санкций корпорация была вынуждена прекратить производство своих микросхем Kirin, которыми оснащались все ведущие модели смартфонов Huawei.

Напомним, что в мае 2019 года администрация Трампа поместила Huawei и 114 ее аффилированных лиц в список организаций, для которых не доступны технологии США. Срок действия указа — май 2021 года.

В мае 2020 года минторговли США также внесло компанию в «черный список». С этого времени американским фирмам запрещено вести торговлю с Huawei. 17 августа текущего года минторговли США внесло еще 38 дочерних компаний Huawei в список организаций, которым запрещен доступ к стратегически важным американским технологиям.

По мнению экспертов, эффект от полученного Qualcomm разрешения будет ограниченным, так как он касается только 4G-технологии, в то время как все больше потребителей переходят на устройства с поддержкой 5G. Дадут ли власти США Qualcomm лицензию на поставку 5G-чипов, пока неизвестно.

Конкурирующий с Qualcomm Intel также сообщил о наличии лицензии на продажу товаров Huawei. Другие компании, включая Micron Technology, попавшие под запрет, подали заявки на получение такого разрешения.

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