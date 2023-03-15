Каждый третий россиянин решает рабочие вопросы во время отпуска

С рабочими форс-мажорами во время отпуска сталкиваются 32% россиян. Каждый третий решает такие проблемы из-за перфекционизма, строгого руководства и фанатизма по отношению к работе. Об этом говорится в исследовании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», с результатами которого ознакомился RB.RU.
При этом 15% жителей России уходят в отпуск реже, чем раз в год. Треть работников отдыхают раз в год (35%), еще 34% — два раза в год, 14% — несколько раз в год.
По мнению 69% респондентов, переработки вызывают проблемы со здоровьем. Чтобы их избежать 25% россиян занимаются спортом и проходят обследования в медцентрах. Каждый пятый при этом не обращает внимание на самочувствие.
Еще 23% работающих россиян предпочитают заботиться о здоровье, используя добровольные страховые программы жизни и здоровья. Остальные — получают услуги в рамках ОМС или пользуются платными медуслугами.
В опросе участвовали свыше 1,2 тыс. россиян, исследование проводилось в феврале 2023 года.
Фото на обложке: Ground Picture /
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