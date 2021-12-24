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Число россиян, которые будут работать в новогодние праздники, станет минимальным за последние 3 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Число жителей России, которые планируют работать в новогодние праздники, оказалось минимальным за последние три года. Например, в 2020 году на работу в праздники вышли 54% россиян, в 2019 году – 58%. В этом году будут работать, когда все отдыхают, в основном кассиры, продавцы, курьеры.

Число россиян, которые будут работать в новогодние праздники, станет минимальным за последние 3 года

Данным исследования о планах россиян на работу в новогодние праздники с RB поделились в сервисе «Работу.ру».

В грядущие новогодние праздники собираются выйти на работу всего 47% жителей России. Это минимальный показатель за последние три года – в 2020 году работали в праздники 54% россиян, в 2019 году – 58%.

Каждый третий будет работать стандартную 5-дневку, 24% – выйдут в смену. Многие ответили, что будут работать в праздники, но их рядовой график изменится.

Самыми востребованными сотрудниками в период новогодних праздников станут продавцы и кассиры – так ответили 56% участников опроса. 49% считают, что вырастет популярность услуг доставки, поэтому еще более востребованными станут курьеры. Каждый третий респондент высказался, что возрастет спрос на услуги водителей, поваров и официантов.

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Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock

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