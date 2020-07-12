Сбербанк раскрыл стоимость покупки сервиса «Работа.ру» в 2019 году

Группа Сбербанка купила сервис для поиска работы и найма персонала «Работа.ру» за 1,195 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность дочерней компании Сбербанка «Цифровые активы», которая стала владельцем сервиса.

Сбербанк сообщил о сделке в апреле 2019 года, не раскрыв ее сумму.

В 1,195 млрд рублей входят основной платеж в 938 млн рублей, скорректированный дополнительный платеж в 14,9 млн рублей, безотзывный покрытый аккредитив на 220 млн рублей и прочие расходы, следует из отчетности.

Сайт Rabota.ru создан в 2002 году. На момент покупки Сбербанком ежемесячная аудитория портала составляла 4 млн человек, сообщалось после сделки.

В отчетности «Цифровых активов» также сообщается, что компания в декабре 2019 года приобрела 30% акций Cognitive B.V. за 1,067 млрд рублей. Компания и ее дочерние общества специализируются на разработке программного обеспечения и алгоритмов для беспилотных технологий.

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