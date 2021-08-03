Более половины российских предпринимателей пошли в бизнес «ради денег» — опрос RB.ru

Мы также попросили бизнес-сообщество оценить, предприниматели с какой мотивацией успешнее на рынке, но и тут мнения разделились — кто-то оправдывает цель сферой деятельности, кто-то считает, что выделять одну мотивацию некорректно в целом.

Больше половины российских предпринимателей начинали собственное дело ради того, чтобы заработать. Примерно треть увидели в этом «особую миссию», показал опрос RB.ru.

RB решил узнать, что побуждает предпринимателей начинать свое дело, после спора между председателем совета директоров Game Insight Игорем Мацанюком и венчурным партнером Fort Ross Ventures Николаем Давыдовым. По мнению Мацанюка, единственная мотивация, способная привести дело к успеху, — желание заработать. Давыдов не согласился с этим. По его мнению, деньги не должны быть первоочередной целью, важнее создать продукт, который решит чью-то проблему.

Итоги опроса

Онлайн-опрос проводился на сайте RB.ru, в Telegram-канале и в Instagram rusbase с 28 июля по 2 августа, все ответы суммировались. По состоянию на 13:00 Мск 2 августа общее число проголосовавших составило 1468 человек. Из них, по данным RB.ru, 852 предпринимателя.

Зачем предприниматели начинали собственное дело:

62% руководствовались желанием заработать деньги;

34% хотели решить существующую на рынке или в обществе проблему;

4% затруднились с ответом.

Чем определяется успех

Мы также попросили некоторых предпринимателей рассказать о своей мотивации в начале бизнеса и о том, изменилось ли их видение со временем.

Свое первое дело основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков решил начать, когда почувствовал, что работать «на дядю» в офисе с 9 до 6 для него утомительно и сложно.

«Это меня убивало изнутри. Никакой миссии не было, с товарищем мы начали дело "для себя"; нами двигало ощущение драйва и желание что-то сделать вместе», — признается Гужиков. По его мнению, в России мало предпринимателей, которые начинают дело «ради миссии».

«Ради "миссии" можно, наверное, начинать, когда ты старше 35 лет, когда у тебя развитый, широкий кругозор. А молодые предприниматели, которых сейчас больше всего, начинают ради независимости, ими движет желание жить по своим правилам, делать что-то не так, как все, и, конечно, ради денег, — считает СЕО "Денег Вперед". — Я думаю, успешны в первую очередь те, у кого есть внутренняя энергия и желание что-то делать, а не сидеть на месте. Думаю, в России тоже больше тех, кто переполнен энергией, но без миссии».

Сооснователь и гендиректор маркетплейса брендовой одежды Oskelly Альберт Осканов считает, что на рынке успешнее те, кто начинает бизнес ради миссии или большой идеи. «Они видят процесс через призму интереса их клиента, не только коммерческих возможностей. Это более широкое видение, и в нем больше шансов на успех. С большой идеи начинали все громкие имена — Стив Джобс, Марк Цукерберг, Илон Маск, Джефф Безос», — перечисляет Осканов.

При этом сооснователь Oskelly считает, что на рынке много предпринимателей обоих типов. Сам Осканов начал бизнес, потому что «хотел сделать что-то революционное, что смогло бы создать у людей новую потребительскую привычку».

«Шанс на успех есть там, где дело начинается с желания, как бы это не звучало наивно, изменить мир к лучшему, а не просто заработать денег. Если посмотреть вокруг, на самые успешные стартапы или ветеранов высокотехнологичного, да и любого другого бизнеса, формула получается универсальной, применимой почти в любой ситуации», — полагает глава группы «Рокет Хьюманс» Анастасия Ускова.

Партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова признается, что изначально хотела заработать денег, однако сейчас думает о том, чтобы открыть что-нибудь для решения проблемы общества в сфере здравоохранения. Соколова считает, что предпринимателей с миссией больше в ресторанном деле и бьюти-сфере, а в e-commerce проектах больше классических коммерсантов.

Выделять какой-то один мотив не совсем корректно, это всегда объединение нескольких факторов, не согласен с ней сооснователь и CPO финтех-сервиса Jump.Finance Михаил Кириченко. Свое дело Кириченко начал, так как понимал, что все, что он делает в найме, можно делать «на себя» и хорошо.

«Первоочередно это был финансовый мотив, который через пару лет преобразовался в необходимость самореализации, а еще через несколько лет — в понимание, что для бизнеса первичны деньги, но эти деньги обязательно должны приходить в полном соответствии с ценностями основателей», — рассказал сооснователь Jump.Finance.

По его мнению, предприниматели, которые работают только ради «миссии», упускают ключевой момент бизнеса — капитал.

«Если бизнес не зарабатывает денег, этот бизнес живет ровно до момента, когда он перестает "драйвить" основателей. С обратной стороны конструкция гораздо более устойчивая — деньги могут компенсировать миссию и пользу обществу и примеров таких успешных компаний очень много. Однако именно выдающиеся результаты, на которые равняются другие бизнесмены и которыми вдохновляются начинающие предприниматели, получаются в симбиозе этих показателей», — заключил Кириченко.

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