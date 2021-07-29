Опрос: зачем вы начали собственное дело

Бизнес — это только про деньги? Этот вопрос зачастую вызывает дискуссии в предпринимательском кругу. RB.ru решил выяснить, кого в бизнес-сообществе больше: тех, кто хочет заработать, или тех, кто хочет решить существующую проблему.

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