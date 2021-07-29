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Опрос: зачем вы начали собственное дело

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бизнес — это только про деньги? Этот вопрос зачастую вызывает дискуссии в предпринимательском кругу. RB.ru решил выяснить, кого в бизнес-сообществе больше: тех, кто хочет заработать, или тех, кто хочет решить существующую проблему.

Опрос: зачем вы начали собственное дело

Просим вас пройти анонимный опрос, об итогах которого мы расскажем в начале августа.

 

Опросник: Зачем вы начали собственное дело?

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Фото: Unsplash

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