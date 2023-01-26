Чешская «дочка» Raiffeisen Bank запретит переводы в Россию и Беларусь

Чешская «дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) останавливает исходящие переводы в Россию и Беларусь, говорится на сайте организации. Клиентов банка предупредили, что изменения начнут действовать 15 февраля.
Пресс-служба организации объясняет данный шаг осуждением боевых действий на территории Украины. Уточняется также, что при отправке денежных средств в РФ или Беларусь банк не может препятствовать использованию финансов лицами, находящимися под санкциями. RBI хочет исключить риски нарушения международной санкционной политики.
Банк также напомнил о действующем эмбарго на переводы в Сирию, Иран, Судан и Афганистан.
В РФ продолжает работать дочерня структура RBI — «Райффайзенбанк», которая ведет деятельность как самостоятельное юрлицо. Накануне «Райффайзенбанк» объявил, что прекращает принимать иностранную валюту в своих банкоматах с 1 февраля. Это позволит повысить доступность банкоматов для рублевых операций.
Фото на обложке: Sergey Kohl /
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