«Райффайзенбанк» вновь повысил минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

«Райффайзенбанк» вновь повышает минимальную сумму переводов валюты для юрлиц, пишет РБК. С 3 апреля можно будет произвести операцию по переводу минимум $50 тыс. или 100 тыс. юаней.

В начале месяца банк уже повышал минимальную сумму валютных переводов вдвое, до $10 тыс. Нынешнее решение в финансовой организации объяснили усилением требований к проверкам и проведению платежей на стороне банков-корреспондентов.

Изменения затронут ИП и лиц, занимающихся частной практикой.

Ранее «Райффайзенбанк» прекратил выдачу валюты в своих банкоматах. В пресс-службе тогда заявили, что такой шаг повысит доступность банкоматов для более востребованных среди клиентов операций.

Также в январе стало известно, что чешская «дочка» Raiffeisen Bank International ограничила исходящие переводы в Россию и Беларусь. Организация опасается нарушения санкционной политики ЕС.

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