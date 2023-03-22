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«Райффайзенбанк» вновь повысил минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Райффайзенбанк» вновь повышает минимальную сумму переводов валюты для юрлиц, пишет РБК. С 3 апреля можно будет произвести операцию по переводу минимум $50 тыс. или 100 тыс. юаней.

«Райффайзенбанк» вновь повысил минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

В начале месяца банк уже повышал минимальную сумму валютных переводов вдвое, до $10 тыс. Нынешнее решение в финансовой организации объяснили усилением требований к проверкам и проведению платежей на стороне банков-корреспондентов.

Изменения затронут ИП и лиц, занимающихся частной практикой.

Ранее «Райффайзенбанк» прекратил выдачу валюты в своих банкоматах. В пресс-службе тогда заявили, что такой шаг повысит доступность банкоматов для более востребованных среди клиентов операций.

Также в январе стало известно, что чешская «дочка» Raiffeisen Bank International ограничила исходящие переводы в Россию и Беларусь. Организация опасается нарушения санкционной политики ЕС. 

Фото на обложке: Unsplash

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