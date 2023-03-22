«Райффайзенбанк» вновь повысил минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

«Райффайзенбанк» вновь повышает минимальную сумму переводов валюты для юрлиц, пишет РБК. С 3 апреля можно будет произвести операцию по переводу минимум $50 тыс. или 100 тыс. юаней.
В начале месяца банк уже повышал минимальную сумму валютных переводов вдвое, до $10 тыс. Нынешнее решение в финансовой организации объяснили усилением требований к проверкам и проведению платежей на стороне банков-корреспондентов.
Изменения затронут ИП и лиц, занимающихся частной практикой.
Ранее «Райффайзенбанк» прекратил выдачу валюты в своих банкоматах. В пресс-службе тогда заявили, что такой шаг повысит доступность банкоматов для более востребованных среди клиентов операций.
Также в январе стало известно, что чешская «дочка» Raiffeisen Bank International ограничила исходящие переводы в Россию и Беларусь. Организация опасается нарушения санкционной политики ЕС.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий
- 2 Помощник человека: как работают виртуальные сотрудники
- 3 Qiwi и «Яндекс» обжаловали решение о делистинге, субсидиарная ответственность за «Дочки-сыночки»: главное 22 марта
- 4 Сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» запустили бесплатный курс по финансовой грамотности
- 5 ЦБ изменил правила покупки ценных бумаг неквалифицированными инвесторами
ВОЗМОЖНОСТИ
22 марта 2023
24 марта 2023
26 марта 2023