Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

Rambler Group намерена запретить своим конкурентам — «Яндексу» и МТС — использовать в названии сервисов слово «Афиша». В палату по патентным спорам обратилось издание «Афиша», входящее в Rambler Group. Об этом пишут «Ведомости».

Товарные знаки «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша» были зарегистрированы Роспатентом в этом году. Сервисы предлагают пользователям расписание мероприятий и возможность купить билеты на них.

Товарный знак «Афиша» принадлежит ООО «Компания Афиша», выпускающей одноименное издание. Сначала это был печатный журнал, затем была запущена его онлайн-версия. Она стала самостоятельной платформой по продаже билетов на мероприятия. Сам печатный журнал перестал выходить.

Претензии «Афиши» к МТС палата по патентным спорам рассмотрит сегодня, к «Яндексу» — 26 декабря.

Напомним, в последнее время Rambler активно борется за свои права. Так, интернет-компания предъявила претензии к веб-сервису Nginx, основатели которого некогда работали в Rambler. Позже компания потребовала 180 млрд рублей с Twitch из-за трансляций английского футбола. Эксклюзивные права на показ матчей Английской премьер-лиги в России в течение трех сезонов принадлежат Rambler.