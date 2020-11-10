Владельцем интернет-изданий Rambler стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин

С 9 ноября 2020 года основным владельцем всех интернет-изданий группы Rambler стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин. Таким образом Сбербанк оформил сделку по консолидации Rambler Group, чтобы не нарушить закон о СМИ. На это обратило внимание информагентство РБК.

По данным ЕГРЮЛ, Сергей Шишкин стал учредителем ООО «Медианна», которое владеет чуть более чем 80% ООО «Рамблер & Ко». Через последнюю группа Rambler управляет своими интернет-изданиями. В холдинг Rambler&Co входят издания «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы» и другие. Их основным владельцем теперь является Шишкин.

Оставшаяся доля «Рамблер & Ко», составляющая чуть менее 20%, принадлежит головной компании всей группы Rambler — ООО «Эпоха Диджитал». В ней с 9 ноября структура Сбербанка под названием ООО «Цифровые Активы» увеличила свою долю с 55 до 100%.

Поясняется, что закон «О СМИ» запрещает иностранцам владеть напрямую или косвенно более 20% в любой компании-учредителе российского СМИ. По состоянию на 1 августа 2020 года в акционерном капитале Сбербанка юрлицам-нерезидентам принадлежит 43,5%.

Так, если бы Сбербанк стал напрямую 100-процентным собственником интернет-изданий группы Rambler, доля иностранцев в них составила бы 43,5%. Это было бы нарушением действующего законодательства.

По данным Forbes, целью Сбербанка в сделке с Rambler было исключительно приобретение онлайн-кинотеатра Okko. Однако бывший владелец Rambler Александр Мамут не был готов продавать только его.

«"Сбер" скупает все интересные активы для построения экосистемы компании, связанные с контентом (музыкой, фильмами), такси, едой. В сделку с Rambler банк зашел исключительно ради сервиса Okko, получив в нагрузку все остальное», — рассказал источник издания.

Он также пояснил, что Okko — это единственный сервис Rambler, который можно хорошо монетизировать

О консолидации 100% Rambler Group и покупке оставшихся 45% компании у Мамута Сбербанк объявил 29 октября текущего года. Впервые акционером Rambler Group «Сбер» стал в 2019 году. В июле 2020 года банк увеличил свою долю в капитале группы до 55%.

Представитель Александра Мамута подтвердил передачу компании Сергею Шишкину.

Представитель Сбербанка также подтвердил, что Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler. В банке отметили, что сделка осуществляется в полном соответствии с законодательством, а Шишкин «обладает большим управленческим опытом в сфере медиа».

До июля 2020 года Сергей Шишкин работал в «Газпром-Медиа» на должности управляющего директора субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение». По данным Forbes, в Сбербанке Шишкин будет курировать работу Rambler и Okko. В «Сбере» также пояснили, что Шишкин занимает должность старшего управляющего директора по рекламе и медиа.