Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до 100%

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group, выкупив оставшиеся 45% доли у Александра Мамута. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Стороны подписали обязывающую документацию. Платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд рублей — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определён позднее и выплачен в течение года.

Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

По данным Сбербанка, основными направлениями дальнейшего развития группы станут:

разработка технологий медиасервисов,

производство собственного контента,

расширение каталога фильмов и сериалов.

«Новости и развлекательный контент — важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом», — комментирует председать правления Сбербанка Герман Греф.

Также «Сбер» намерен ускорить рост рыночной доли онлайн-кинотеатра Okko и сделать из него крупную российскую ОТТ-платформу, говорится в сообщении. Сейчас сервис Okko входит в подписку «СберПрайм».

«Сбер» стал акционером Rambler Group в 2019 году. В том же году была запущена в продажу первая совместная разработка компаний — приставка Оkko SmartBox. В июле 2020 года банк увеличил свою долю в капитале группы до 55% и представил созданную на основе Оkko SmartBox ТВ-приставку SberBox. По данным Сбербанка, в дальнейшем Okko войдёт в мультимедийный смарт-дисплей SberPortal.

Rambler Group — один из крупных участников российской индустрии медиа и развлечений. Компания объединяет медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. По собственным данным, ежемесячная аудитория Rambler&Co составляет свыше 66 млн пользователей. В медиахолдинг входят более 30 активов, в том числе портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и другие.

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