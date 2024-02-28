FATF понизила рейтинг России из-за недостаточного контроля за криптовалютами и виртуальными активами

FATF (Financial Action Task Force) понизила один из рейтингов России из-за недостаточного регулирования криптобирж и обменников, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

В новом отчете о техническом соответствии антиотмывочной системы страны рекомендациям организации, что в РФ недостаточно регулируются виртуальные активы и криптовалюты.

В 2019 году после детальной проверки FATF присвоила стране высший уровень соответствия. Во второй половине прошлого года организация изучала прогресс России в применении антиотмывочных стандартов, его проводила подгруппа FATF — EAG (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).

Методы контроля FATF за подозрительными операциями с виртуальными активами и криптовалютой выведены организацией в специальную рекомендацию (всего их 40). Так, рейтинг России по данному пункту был снижен с оценки «соответствует» до «частично соответствует».

По словам Негляда, которые приводит РБК, несколько лет назад организация обновила рекомендации о снижении рисков использования виртуальных активов, включая криптовалюты.

Замглавы Росфинмониторинга уточнил, что понижение рейтинга говорит о необходимости, в первую очередь, регулирования оборота криптовалют. Речь идет о соответствующих биржах, обменниках и финансовых организаций.

По данным ЦБ по состоянию на конец третьего квартала прошлого года, россияне хранили на криптокошельках 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд рублей.

Осенью прошлого года об уходе из России заявила крупнейшая криптобиржа Binance. Компания продала бизнес CommEX. С 31 января Binance прекратила поддержку операций с рублем.

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