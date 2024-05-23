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Умные очки Ray-Ban Meta научились публиковать фото в Instagram Stories*

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Meta* добавила новую функцию в свои умные очки Ray-Ban — они могут публиковать изображения в Instagram Stories*. Для этого владельцу достаточно сказать «Привет, Meta*. Поделись моей последней фотографией в Instagram**», пишет Engadget.

Умные очки Ray-Ban Meta научились публиковать фото в Instagram Stories*

У гаджета также появился доступ к Amazon Music. Управлять воспроизведением можно с помощью сенсорных датчиков устройства или голосовых команд.

Новые функции пока тестируются, но разработчиики обещают, что со временем станут доступны всем владельцам умных очков.

Meta* выпустила умные очки под брендом Ray-Ban в 2023 году. С их помощью можно фотографировать, снимать видео и делиться контентом. Продажи устройств стартовали в середине октября, цена — $300.

Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко интегрировал своего умного AI-помощника Jet в эти очки. Ассистент записывает аудио, видео, дает рекомендации по улучшению качества жизни и т. д.

*признана в России экстремистской организацией и запрещена

** принадлежит организации, которая признана в России экстремистской и запрещена

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Фото на обложке: Unsplash

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