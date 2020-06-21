В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram
Сегодня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке мессенджера Telegram в России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект предлагает внести поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В пояснительной записке говорится, что Telegram доступен для скачивания и использования в России, несмотря на решение Роскомнадзора о блокировке сервиса. Авторы документа отмечают, что замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин признал полную блокировку мессенджера невозможной.
«Таким образом, использование мессенджера Telegram в России является законным, а его дальнейшее блокирование — нецелесообразным», — считают авторы законопроекта.
Кроме того, в пояснительной записке говорится, что российские госорганы используют Telegram как «один из своих основных информационных ресурсов». С помощью мессенджера ведомства в том числе рассказывают о борьбе государства с эпидемией коронавируса. «Указанный сервис выполняет важную социальную функцию», — заключают авторы законопроекта.
Еще авторы законопроекта предлагают внести в закон «О связи» понятие «официальный сервис». Под этим понятием они понимают «сервис, который используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».
Таганский суд Москвы в апреле 2018 года вынес решение в пользу Роскомнадзора о блокировке Telegram. Причиной стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей.
В октябре прошлого года Алексей Волин отметил, что решение о блокировке сервиса технически не означает запрет на пользование этим сервисом.
В начале июня основатель сервиса Павел Дуров написал в своем телеграм-канале, что приветствует инициативу депутатов о разблокировке мессенджера в России.
«Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — отметил Дуров.
Фото: BigTunaOnline / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter