В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram

Сегодня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке мессенджера Telegram в России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает внести поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В пояснительной записке говорится, что Telegram доступен для скачивания и использования в России, несмотря на решение Роскомнадзора о блокировке сервиса. Авторы документа отмечают, что замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин признал полную блокировку мессенджера невозможной.

«Таким образом, использование мессенджера Telegram в России является законным, а его дальнейшее блокирование — нецелесообразным», — считают авторы законопроекта.

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что российские госорганы используют Telegram как «один из своих основных информационных ресурсов». С помощью мессенджера ведомства в том числе рассказывают о борьбе государства с эпидемией коронавируса. «Указанный сервис выполняет важную социальную функцию», — заключают авторы законопроекта.

Еще авторы законопроекта предлагают внести в закон «О связи» понятие «официальный сервис». Под этим понятием они понимают «сервис, который используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».

Таганский суд Москвы в апреле 2018 года вынес решение в пользу Роскомнадзора о блокировке Telegram. Причиной стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей.

В октябре прошлого года Алексей Волин отметил, что решение о блокировке сервиса технически не означает запрет на пользование этим сервисом.

В начале июня основатель сервиса Павел Дуров написал в своем телеграм-канале, что приветствует инициативу депутатов о разблокировке мессенджера в России.

«Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — отметил Дуров.

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