Разработчики не хотят сидеть в офисе — опрос DigitalOcean

Исследовательская компания DigitalOcean провела открытый онлайн-опрос более 2500 разработчиков и выяснила, что 42% из них рассматривают перспективы смены работы в 2022 году.
Количество желающих бросить работу разрабов выросло почти вдвое в сравнении с общим средним значением в предыдущие годы, пишет со ссылкой на исследование VentureBeat.
При этом более четверти разработчиков (27%) уже сменили работодателя в прошлом году.
Мотивы у тех, кто уже ушел, и у тех, кто еще только думает оставить свои компании, схожи.
Больше всего разработчиков раздражает попытка технологических компаний вернуть сотрудников в офисы, хотя все уже наладили эффективные процессы дистанционной работы.
Для этой категории IT-специалистов удаленная работа и гибкий график оказались принципиально важны (на втором месте после дохода).
Результаты исследования также показывают, что 8% тех, кто оставил работу, и 9% тех разработчиков, которые только заявляют о намерении, делают это, чтобы начать свои собственные бизнес-проекты.
Аналитики DigitalOcean называют этот процесс «великим перераспределением». IT-специалисты — и разработчики в частности — уже не готовы жить по прежнем правилам и активно ищут для себя новые пути и лучшие возможности.
Онлайн-опрос, на данных которого основывается исследование, проводился с 19 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года. Полный отчет можно почитать на сайте DigitalOcean.
Фото на обложке: Tim van der Kuip / Unsplash
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