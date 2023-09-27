RB.RU собирает заявки для спецпроекта RB Choice — 100 перспективных российских стартапов

Наша цель — не просто отметить компании, которые показали себя в 2023 году, но и познакомить читателей с новыми проектами. Поэтому мы приглашаем к участию компании не старше 5 лет. Но обо всем поподробнее.

RB.RU готовит второй выпуск RB Choice — ежегодного спецпроекта, в котором мы выбираем 100 перспективных российских компаний, за которыми стоит следить в следующем году.

Идея проекта

Раньше в конце каждого года редакция RB.RU выбирала перспективные стартапы, которые должны себя проявить в ближайшие месяцы (например, здесь подборка конца 2021 года). Обычно в список попадали до 10 стартапов — но мы понимали, что ярких, инновационных, растущих и готовых показать результаты проектов куда больше.

В 2022 году мы решили пойти дальше и выбрали сразу сто проектов, которые привлекли наше внимание в течение года. Это были компании широкого спектра — от HealthTech до нейротехнологий и энергетики.

Кто может подать заявку

Для прошлого рейтинга мы отбирали проекты самостоятельно. Сейчас же мы приглашаем стартапы подать заявки и рассказать о себе, чтобы охватить больше направлений и позволить читателям познакомиться с новыми лицами.

Каким критериям должен соответствовать проект, чтобы редакция рассмотрела заявку:

Проект уже запущен. Есть первые клиенты или договоренности о внедрении.

Есть первые клиенты или договоренности о внедрении. В основе бизнеса лежит инновация. Или новая технология, или инновация в бизнес-модели, позволяющая быстро масштабировать проект.

Или новая технология, или инновация в бизнес-модели, позволяющая быстро масштабировать проект. Компания работает на российском рынке. Есть российское юридическое лицо, клиенты проживают в России, компания не отрицает своей связи с Россией.

Есть российское юридическое лицо, клиенты проживают в России, компания не отрицает своей связи с Россией. Возраст — не более 5 лет.

Проект стал героем медиаповестки за прошедший год.

Если вы видите себя героем следующей подборки RB Choice, напишите нам на Email: [email protected]. Расскажите кратко о проекте: кто основатели, когда была запущена компания и почему клиенты вас любят. В 2023 году произошло что-то важное для компании? — Поделитесь с нами.

Редакция RB.RU

Фото на обложке: Клэй Блэнкс / Unplush