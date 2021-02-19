RB Digital Awards 2021: объявлены победители премии за лучшие кейсы в области цифровой трансформации

Ниже список победителей по номинациям.

Члены жюри не совещались и не знали о голосах друг друга. RB.RU гарантирует прозрачность голосования и справедливость опубликованных результатов.

Победителей определило закрытое голосование жюри, в которое вошли ведущие специалисты в области цифровой трансформации.

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В общей сложности организаторы обработали 375 заявок, 45 из которых вошли в шорт-лист.

Полный список финалистов премии можно посмотреть здесь . Поскольку детали кейсов относятся к закрытой информации, в число номинантов вошли только те компании, которые подали заявку на участие самостоятельно или через подрядчика.

18 февраля в гостинице Radisson Collection в Москве состоялась церемония награждения RB Digital Awards 2021 — независимой премии для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью цифровых технологий.

Внутренние коммуникации и HR

Победитель: «Ростелеком»‎

«Ростелеком»‎ Название кейса: «Прогнозирование увольнения сотрудников по собственному желанию»‎

«Прогнозирование увольнения сотрудников по собственному желанию»‎ Руководитель проекта: Елена Летуновская, руководитель направления, департамент HRM-технологий и аналитики «Ростелекома

Елена Летуновская, «Ростелеком»

Компания «Ростелеком»‎ столкнулась с нежелательным оттоком персонала — порядка 18 тыс. увольнений ежегодно при общей численности команды в 130 тыс. сотрудников.

Чтобы переломить ситуацию, авторы проекта создали сервис для прогноза увольнений, который с помощью алгоритмов машинного обучения определяет сотрудников, в наибольшей степени склонных к увольнению по собственному желанию.

В основе сервиса лежит предиктивная аналитическая модель, которая определяет вероятность увольнения сотрудника, период риска и факторы, влияющие на конкретного человека. Точность прогноза составляет 98%.

В 2020 году технология позволила удержать порядка 75% специалистов, попавших в зону риска и входящих в группу наиболее ценных сотрудников.

Образование

Победитель: «Нетология»‎

«Нетология»‎ Название кейса: «Программа Digital MBA»‎

«Программа Digital MBA»‎ Руководитель проекта: Юлия Княжанская, руководитель направления MBA Нетологии

В номинации «Образование»‎ жюри выбирало лучшую программу подготовки специалистов в области цифровой трансформации.

Digital MBA от «Нетологии»‎ включает обмен опытом с экспертами из ведущих бизнес-школ мира и с российскими топ-менеджерами. В процессе обучения особое внимание уделяется современным digital-инструментам и реальным кейсам построения и трансформации бизнеса.

Программа состоит из пяти тематических модулей:

Переговоры и коммуникации

Стратегия и цифровая трансформация

Цифровой маркетинг

Цифровые финансы

Цифровое лидерство

«Нетология»‎ успешно провела два набора Digital MBA и выпустила 30 специалистов.

Маркетинг и продажи

(крупный и средний бизнес)

Победитель: «ПИК»‎

«ПИК»‎ Название кейса: «Онлайн-продажи»

«Онлайн-продажи» Руководители проекта: Павел Кочетков, директор дирекции по развитию клиентских продуктов ПИК-Digital, и Глеб Чернякин, директор дирекции автоматизации коммерческого блока ПИК-Digital

Глеб Чернякин, «ПИК»‎

«ПИК»‎ в течение нескольких лет последовательно инвестирует в цифровую трансформацию процессов.

Так, в 2018 году компания запустила специальный конфигуратор для получения ипотеки онлайн, перешла на электронный документооборот и электронную регистрацию при помощи подключения напрямую к сервисам Росреестра.

В 2019 году «ПИК»‎ провел первые онлайн-сделки с оплатой картой на сайте, а в 2020 реализовал полноценную онлайн-ипотеку без визита в банк, что стало настоящей революцией в отрасли.

Компания также первой отказалась от офисов продаж, полностью адаптировав онлайн-процесс покупки квартиры под нужды покупателей.

Маркетинг и продажи

(малый и микробизнес)

Победитель: Zeytz

Zeytz Подрядчик: Air Production

Air Production Название кейса: «Персональные интернет-магазины для автоматизации b2b-продаж»

«Персональные интернет-магазины для автоматизации b2b-продаж» Руководители проекта: Николай Антюшин, директор по развитию бизнеса Zeyts, и Кирилл Кириллов, CEO Air Production

Николай Антюшин (Zeyts) и Кирилл Кириллов (Air Production)

Компания Zeytz уже семь лет производит и поставляет рекламную продукцию и мерч крупным игрокам рынка, среди которых «Бургер Кинг», «Додо Пицца» и другие ведущие бренды.

В 2018 году руководство задумалась о расширении поставок, однако ресурсов на найм дополнительного персонала в компании не было. В качестве решения авторы проекта предложили полную автоматизацию b2b-продаж с помощью персональных онлайн-магазинов.

Теперь клиенты Zeytz делают заказы на разработанных специально для них порталах. Количество позиций SKU компании в 2020 году выросло в три раза, при этом обработкой заказов, как и прежде, занимаются два человека.

Запуск каждого нового онлайн-магазина занимает от трех до четырех недель и обходится в 10% от изначальной стоимости разработки.

Безопасность

Победитель: Московский кредитный банк (МКБ)

Московский кредитный банк (МКБ) Подрядчик: SafeTech

SafeTech Название кейса: «Повышение безопасности цифровых каналов»

«Повышение безопасности цифровых каналов» Руководители проекта: Владислав Ермаков, начальник управления развития ДБО МКБ, и Калемберг Денис, генеральный директор компании SafeTech

Руководство Московского кредитного банка приняло решение поднять приоритет проектов в области информационной безопасности в связи с участившимися атаками на клиентов в период пандемии коронавируса COVID-19

Вместе с партнерами, компанией SafeTech, МКБ внедрили решение PayControl, которое позволило клиентам — физическим и юридическим лицам — безопасно совершать финансовые операции на смартфоне без использования дополнительных устройств и без ручного ввода реквизитов платежа.

Основное отличие PayControl от классического подтверждения пароля в SMS заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приводит к краже средств со счета.

В результате уровень фрода в мобильном и интернет-банкинге МКБ снижен на 70-75%, а время подтверждения операций пользователем сокращено в 3,5 раза. Помимо этого, минимизированы расходы банка на SMS.

Логистика

Победитель: ГУП «Мосгортранс»

ГУП «Мосгортранс» Подрядчик: КСОР («Антисон»)

КСОР («Антисон») Название кейса: «Снижение аварийности и ДТП за счет активного мониторинга состояния водителя пассажирского транспорта»

«Снижение аварийности и ДТП за счет активного мониторинга состояния водителя пассажирского транспорта» Руководители проекта: Дмитрий Ерзамаев, директор филиала Служба информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс», и Андрей Белоусов, исполнительный директор «КСОР»

Дмитрий Ерзамаев, «Мосгортранс» (у микрофона)

Водитель общественного транспорта в Москве испытывает повышенную нагрузку из-за большого количества пассажиров и высокой плотности движения. Чтобы предотвратить ошибки, связанные с усталостью и потерей концентрации, авторы проекта разработали решение «Антисон».

Система использует компьютерное зрение для анализа видеопотока в реальном времени.

Обнаружив потенциальные признаки ситуации повышенного риска (водитель засыпает, не смотрит на дорогу, курит или разговаривает по телефону), специальное устройство подает звуковой сигнал водителю, а также оповещает диспетчера в центре мониторинга.

На текущий момент системой «Антисон» оснащено более 95% подвижного состава.

Производство

Победитель: Новолипецкий металлургический комбинат

Новолипецкий металлургический комбинат Подрядчик: ООО «Дата центр Автоматика»

ООО «Дата центр Автоматика» Название кейса: «Цифровой сервис ГЕФЕСТ: внутрицеховая логистика и диспетчеризация для сталеплавильного производства»

«Цифровой сервис ГЕФЕСТ: внутрицеховая логистика и диспетчеризация для сталеплавильного производства» Руководители проекта: Виктор Баженов, руководитель направления Дирекции по цифровой трансформации НЛМК, и Дамир Гайнанов, президент компании ООО «Дата-Цент Автоматика»

Ранее в Новолипецком металлургическом комбинате отсутствовало системное планирование перемещения ковшей с жидким металлом по цеху. Это приводило к остыванию металла, дополнительным затратам и рискам невыполнения плана производства.

Цифровое решение «Гефест» для внутрицеховой логистики и диспетчеризации — это комбинация систем расчета оптимального плана движения стальковшей и слежения с использованием технологий машинного зрения.

Компания рассчитывает экономить до 100 млн рублей в год за счет снижения выдержки металла в ковше.

Бизнес-модель

Победитель: «Макдоналдс»

«Макдоналдс» Подрядчик: ADV/web-engineering

ADV/web-engineering Название кейса: «Омниканальная e-commerce платформа»

«Омниканальная e-commerce платформа» Руководители проекта: Андрей Байков, digital Director McDonalds Russia, и Борис Вишняков, руководитель группы разработки, ADV

Церемония награждения

Еще в начале 2019 года в «Макдоналдсе» полностью отсутствовали онлайн-продажи. В компании назрела необходимость цифровых перемен — традиционный формат бизнеса не позволял развиваться дальше.

Авторы проекта связали более 800 ресторанов сети в единую ecommerce-платформу, которая позволяет клиентам делать заказы в любом ресторане онлайн. Помимо этого, пользователи получают персональные рекомендации с учетом трех типов меню, географии доставки и расписания работы ресторанов.

С момента реализации проекта в 2020 году приложением «Макдоналдс» воспользовались более 10 млн человек, сайт компании посещают 4 млн уникальных пользователей в месяц.

Инноватор года

Победитель: Андрей Белевцев, директор по цифровой трансформации компании «Газпром нефть»

В номинации «Инноватор года» команда RB.RU отметила компанию, которая проходит через активную фазу цифровой трансформации, и человека, ответственного за эти изменения.

Среди критериев, которые повлияли на выбор победителя, — количество поданных на премию кейсов, масштабность изменений в компании за последние годы и участие в медиаповестке в разрезе ИТ.

Поставщик года

Победитель: Mail.ru Cloud Solutions

Mail.ru Cloud Solutions Руководитель проектов: Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса «Mail.ru Цифровые технологии»

В номинации «Поставщик года» организаторы отметили наиболее активного подрядчика-участника премии — компания Mail.ru Cloud Solutions подала 13 кейсов, два из которых попали в шорт-лист.

Отдельно команда RB.RU выделила кейс, реализованный Mail.ru Cloud Solution для добровольческого поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт». Компания помогла ПСО масштабировать картографические сервисы для поиска людей, ранее доступные только московскому подразделению, на всю страну.

Для реализации проекта Mail.ru Cloud Solutions предоставили дополнительные мощности, увеличив количество виртуальных машин для обработки данных с 5 до 12. На основе выделенных ресурсов волонтеры «ЛизаАлерт» обучают нейросеть, которая будет автоматически распознавать пропавших людей на снимках, сделанных дронами.

Церемония награждения

Победители были определены по итогам закрытого голосования жюри, в которое вошли ведущие эксперты по цифровой трансформации бизнеса: Николай Прянишников (World Class), Денис Сотин («Ренессанс Кредит»), Александр Пилипчук («Медси»), Джордж Хелд («Вымпелком»), Андрей Белевцев («Газпром нефть»), Борис Воскресенский («Северсталь Диджитал»), Игорь Затонский (X5 Retail Group), Софья Квашилава («Газпром-медиа Холдинг»), Михаил Левин (Минздрав России), Сергей Меднов (Газпромбанк), Александр Орлов (Банк «Открытие»), Ренат Салихов («Кофемания»), Владимир Урбанский (Почта России), Екатерина Фроловичева (ВТБ), Сергей Фуксман (ПИК), Юлия Шуткина (УК «Металлоинвестбанк»), Сергей Казанцев (Группа НЛМК).

Члены жюри не голосовали в номинациях, где участвовали кейсы компаний, которые они представляют.

Партнером премии выступила компания Self — IT-бюро по разработке цифровых экосистем для банков, страховых и инвестиционных компаний.

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Фото: Федор Ронжин специально для RB.RU