RB Digital Awards 2022: объявлены победители премии за лучшие кейсы в области цифровой трансформации

10 февраля в гостинице Marriott Imperial Plaza в Москве состоялась церемония награждения RB Digital Awards 2022 — независимой премии для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью цифровых технологий.

Полный список финалистов можно посмотреть здесь. Поскольку детали кейсов относятся к закрытой информации, в число номинантов вошли только те компании, которые подали заявку на участие самостоятельно или через подрядчика. В общей сложности организаторы обработали 451 заявку, 57 из которых вошли в шорт-лист.

Победителей определило закрытое голосование жюри, в которое вошли ведущие специалисты в области цифровой трансформации. Члены жюри не совещались и не знали о голосах друг друга. RB.RU гарантирует прозрачность голосования и справедливость опубликованных результатов. После получения согласия компаний-победителей, мы опубликуем их кейсы на сайте.

Премия невозможна без наших друзей-компаний, которые отозвались на наше предложение поддержать проект и помогли сделать ее возможной. Мероприятие прошло при поддержке «Альфа-Банка», группы НЛМК, группы «М.Видео-Эльдорадо», Кировского завода, агентства Mindset Consulting.

Ниже список победителей по номинациям.

Маркетинг и продажи

Победитель: AliExpress Россия

Название кейса: «Новые форматы интерактивных продаж в LIVE-эфирах: платформа блогерских стримов, большие шоу и квесты»

Руководитель проекта: Дмитрий Рябинин, директор направления Live&Feed

Дмитрий Рябинин, AliExpress Россия, вручант: Павел Воронин, МТС

Кейс

Команда AliExpress Россия адаптировала взрывную популярность продающих LIVE-трансляций из Китая под российские реалии и стала первой компанией в России, кто начал развивать направление лайвстриминга в маркетплейсе. Новая LIVE-платформа AliExpress обеспечивает дополнительное взаимодействие между продавцами и покупателями за счет встроенных интерактивных инструментов, включая полноценную таск-систему внутри эфиров с программой мотивации и игровыми механиками.

Платформа полностью открыта для пользователей, продавцов, блогеров и работает в рамках концепции ISBS. Любой желающий может запустить эфир в новом приложении AliExpress и начать LIVE-продажи.

Кибербезопастность

Победитель: структурное подразделение КуАпп (QApp) Российского квантового центра (ООО «МЦКТ»)

Название кейса: «Квантово-устойчивая информационная безопасность соединений host-to-host "Газпромбанка"»

Руководитель проекта: Антон Гугля, руководитель структурного подразделения КуАпп

Антон Гугля, руководитель структурного подразделения КуАпп

Кейс

Была проведена пилотная интеграция уникального программного решения на основе квантово-устойчивых алгоритмов шифрования (постквантовая криптография) для реализации информационной безопасности соединений host-to-host «Газпромбанка» от кибератак с применением как классических, так и квантовых компьютеров.

Реализация квантово-устойчивой защиты включает канал передачи данных, дополнительно защищенный постквантовым туннелем с применением реализаций самых актуальных алгоритмов постквантовой криптографии. Проект успешно прошел тестирование в ограниченном периметре.

Логистика и транспорт

Победитель: ГУП «Московский метрополитен»

Название кейса: «Обновленное приложение “Метро Москвы”»

Жанна Ермолина, ГУП «Московский метрополитен»

Кейс

Приложение позволяет подключиться к Face Pay (оплата проезда с помощью технологии распознавания лиц в метро). Нигде в мире сервис не реализован в таком масштабе, как в московском метро. Впервые в России в мобильном приложении «Метро Москвы»‎ появилась возможность выпустить виртуальную транспортную карту «Тройка»‎.

С ее помощью можно оплатить проезд на всем городском общественном транспорте смартфоном на базе Android.‎ Также на базе приложения впервые начался масштабный тест транспорта по подписке (MaaS) с участием «Яндекс Go». В пилотном проекте примут участие семь тыс. человек.

Корпоративный пилот

Победитель: Приангарский Лесоперерабатывающий комплекс совместно с АО «ИНЛАЙН ГРУП»

Название кейса: «Очки дополненной реальности помогут с ремонтом техники в тайге»

Руководитель проекта: Игорь Гулянский, АО «ИНЛАЙН ГРУП»

Игорь Гулянский, АО «ИНЛАЙН ГРУП»

Кейс

Решение направлено на одну из главных «болей» лесозаготовительных компаний — вынужденный простой спецмашин, из-за которого предприятия ежедневно теряют сотни тысяч рублей. Очки дополненной реальности ИКСАР предлагают водителю прямо на делянке пошаговую визуализированную инструкцию, которая помогает в короткие сроки произвести несложные ремонтные работы и вернуть технику в строй. Как результат, по данным компании Inline Group, технология способна до 50% сократить простои техники и на четверть — финансовые потери.

HR и внутренние коммуникации

Победитель: Центр цифровых HR-технологий АО «Гринатом», подразделение HR Tech направления Росатома, совместно с VK Цифровые технологии.

Название кейса: «Личный кабинет работника»

Руководитель проекта: Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий, бизнес-партнер по HR-продуктам АО «Гринатом»

Кейс

Личный кабинет работника собрал и автоматизировал все основные кадровые процессы на одном ресурсе: согласование заявок по персоналу (прием, перевод, изменение условий оплаты и др.), отпуска и командировки, возможность оперативной выгрузки ключевой кадровой информации о работниках и др. Внедрение сервиса позволило перейти на безбумажный кадровый документооборот, сократив сроки протекания кадровых процессов.

Цифровые услуги

Победитель: X5 Group

Название кейса: «Инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания»

Руководитель проекта: Иван Мельник, директор по инновациям X5 Group

Иван Мельник, директор по инновациям X5 Group

Кейс

X5 Group запустили инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания. Технологии VisionLabs на базе разработок лаборатории инноваций Х5 позволили реализовать биометрическую идентификацию на кассах. Новый способ платежа уже доступен в более 3000 магазинах сети «Перекресток» и «Пятерочка».

Для осуществления платежа не потребуются банковская карта и смартфон. Это позволяет сделать процесс покупок наиболее комфортным, быстрым и безопасным. Технология биометрической идентификации уникальна по своему масштабу, а также по качеству самой технологии.

Операционная деятельность

Победитель: АО «Альфа-Банк»

Название кейса: «Отделения Phygital формата»

Руководитель проекта: Елена Тятенкова, руководитель департамента управления сетью

Артем Демченко, АО «Альфа-Банк»

Кейс

«Альфа-Банк» внедрил принципиально новый формат отделений Phygital, в котором сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Три главных отличия формата:

Идентификация клиента происходит с помощью биометрии. В офисе отсутствуют привычные зоны ожидания и стойки для обслуживания. Клиент располагается там, где ему удобно, и сотрудник подходит к нему сам. В офисе внедрены беспроводные технологии, и для обслуживания клиентов используется мобильное оборудование (ноутбуки и планшеты).

Промышленность

Победитель: ПАО «Сегежа Групп» совместно с «Системы компьютерного зрения»

Название кейса: «Контроль сырьевого потока посредством CV и ML»

Руководитель проекта: Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации

Михаил Смирнов, «Системы компьютерного зрения», Сергей Меркулов, ПАО «Сегежа Групп», Елена Морозова, Кировский Завод

Кейс

Измерение параметров круглого леса на всех этапах (заготовка, складирование, вывозка, подача в производство) посредством компьютерного зрения и машинного обучения. Аналитика по результатам измерений. На предприятиях система развернута по клиент-серверной архитектуре. На КПП установлен программно-аппаратный комплекс (рамка, лидары, шесть камер), который генерирует фотопоток и регулирует движение лесовозов.

Дальше математическая модель определяет плотный объем и другие параметры древесины, прошедшей через рамку, и отправляет данные измерений во внутренние учетные системы компании. В лесу и на складах используются мобильные устройства для измерения, расчеты проводятся непосредственно на самих устройствах и передаются в учетную систему на самом устройстве. Когда устройство получает доступ к каналам связи, все данных синхронизируются с облачными серверами и аналитическими модулями.

Суперсервис по версии «Альфа-Банка»

Победитель: «МЕДСИ»

Название кейса: SmartMed

Руководитель проекта: Александр Пилипчук, директор по цифровой трансформации, член Правления

Илья Есаков, Digital MEDSI & SmartMed, вручант: Дамир Баттулин, «Альфа-Банк»

Кейс

Приложение SmartMed обеспечивает полный цикл обслуживания в клиниках «МЕДСИ». Пациенты получают возможность для выбора конкретного медицинского центра и врача, для записи на прием, оплаты, сохранения истории консультаций и проведенных обследований. Через SmartMed реализуются функции телемедицины и сопровождения.

SmartMed обеспечивает диджитализацию пациентов и сокращение затрат на использование офлайн-сервисов. В течение 2021 года компания расширила функционал приложения и обеспечила легкую запись на консультации врачей и большинство диагностических услуг.

Поставщик года

Компания: «VK Цифровые технологии»

Компания подала более семи кейсов, где они выступили поставщиком услуг. Два из них прошли в шорт-лист, а один кейс победил в номинации.

Роман Широкопояс, «VK Цифровые технологии»

Одна из важных деталей церемонии — награды. Команда RB.RU подготовила для победителей номинаций RB Digital Awards 2022 статуэтки из 100%-го переработанного океанского пластика. Компания-изготовитель — «Трава на Марсе».

В составе жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации: Иван Пятков («Альфа-Банк»), Виктория Кунина («М.Видео-Эльдорадо»), Сергей Казанцев (группа НЛМК), Олег Бочтарев (Кировский завод), Дина Мостовая (Mindset Consulting), Александр Пилипчук («Медси»), Андрей Белевцев («Газпром нефть»), Борис Воскресенский («Северсталь Диджитал»), Сергей Мруз («Ингосстрах»), Мария Андрианова (Дептранс Москвы), Валерий Фокин (УРАЛХИМ, УРАЛКАЛИЙ), Анна Киреева (SPLAT), Павел Воронин (МТС), Екатерина Забелина (X5 Group), Александр Соболев («Мегафон»), Александр Пьянов («Яндекс.Маркет»), Алексей Назаров (ПИК), Павел Гуштюк («Самолет»), Игорь Савцов (ОМК), Борис Воскресенский («Северсталь»), Наталия Артемьева (VOLVO), Юрий Мисник («Магнит»), Александр Головин («БКС Мир инвестиций»), Айсылу Абдалова («Азбука вкуса»), Сергей Безбогов (ВТБ).

Члены жюри не голосовали в номинациях, где участвовали кейсы компаний, которые они представляют.

Фото: Cлава Семенов специально для RB.RU