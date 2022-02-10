Победителям премии RB Digital Awards 2022 вручили статуэтки из переработанного океанского пластика

10 февраля состоялось торжественное награждение победителей ежегодной премии RB Digital Awards , которая присуждается за лучшие кейсы в области цифровой трансформации. В этом году важной деталью мероприятия стали статуэтки, полностью созданные из переработанного пластика, который изготовители собрали на берегу Тихого океана.

Победителям RB Digital Awards 2021 вручали статуэтки из стекла, для премии этого года RB.RU захотел сделать что-то необычное. Поскольку тема ESG все чаще выходит на повестку (так, количество ее упоминаний в российских медиа за последние два года выросло в 4,5 раза, по данным «СКАН-Интерфакс»), команда решила думать в этом направлении.

В мире компании все больше внимания уделяют вопросам защиты окружающей среды, особенно проблеме загрязнения мирового океана. Например, в 2020 году «Макдоналдс» выпустил капсульную коллекцию купальников из переработанных трубочек для напитков и пластиковых отходов, найденных в океане. В 2021-м американская компания Mattel создала первую коллекцию кукол Barbie, изготовленных из переработанного океанического мусора, а Microsoft — компьютерную мышь.

Не так давно стало известно о планах Samsung начать производство флагманских смартфонов Galaxy S22 и других гаджетов из пластика от выброшенных рыболовных сетей.

Так у RB.RU родилась идея последовать примеру мировых брендов и в качестве материала для статуэток использовать океанский пластик. В качестве референса взяли кроссовки Nike, разработанные в рамках программы Move to Zero.

«Мне хочется, чтобы наша статуэтка для победителей выделялась на полке среди других и была своего рода символом изменений. По сути этим участники премии и занимаются, реализуя проекты в области цифровой трансформации», — поделилась Мария Подлеснова, основатель Rusbase.

Реализовать задумку помог стартап «Трава на Марсе». Изначально нужный пластик для изготовления статуэток планировалось заказать в Европе, но из-за проблем с доставкой материал мог не прийти в нужный срок. Тогда команда решила отправиться из Казани на Камчатку и собрать пластиковый мусор на берегу Тихого океана.

Фото: стартап «Трава на Марсе»

«Для нас важен этот проект, сама идея использовать отходы очень мотивирует и вдохновляет. Нельзя закрывать глаза на проблемы, которые сейчас существуют: например, пластик в океане образует мусорные ловушки для морских обителей, в которых они мучительно погибают. Обнадеживает, что сейчас поднимается интерес к теме переработки.

Пластик как материал отличный, много где применяется. И основная проблема не столько в нем, сколько в том, что его неправильно утилизируют — он просто не доходит до мест переработки. Хоть об этом и начинают говорить, этой проблеме сейчас уделяется недостаточно внимания, поэтому мы рады поучаствовать в таком проекте и надеемся, что внесли вклад в информирование общества», — сказал Егор Мандик, основатель «Травы на Марсе».

Кто в этом году получил заветные статуэтки, RB.RU напишет позже. Следите за нашими новостями на сайте и в соцсетях: Facebook, «ВКонтакте» и Telegram.