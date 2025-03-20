РБК узнал об обысках во второй за день IT-компании
ФСБ в четверг, 20 марта, провела обыски в российской IT-компании «Ланит», сообщили два источника РБК на рынке IT. Ранее СМИ сообщали, что силовики пришли в офис компании «Крок». По данным РБК, следственные действия связаны с разработкой информационной системы судов.
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По словам одного из источников РБК, ФСБ изъяла документы «Ланита», связанные с разработкой Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы (КИС СОЮ).
«Ланит», как и «Крок», принимала участие в создании информсистемы судов. Об обысках в «Кроке» сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, силовики приехали в офис утром в четверг, 20 марта. В пресс-службе «Крок» заявили, что компания «продолжает деятельность в штатном режиме».
РБК писал, что ФСБ проверяет законность расходования государственных денег, выделенных на развитие КИС СОЮ. Источники издания отметили, что уголовное дело в отношении «Крока» не заведено, речь идет о «штатной проверке».
- Летом и осенью 2024 года в работе КИС СОЮ произошло несколько сбоев. О первом в августе сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
- Второй масштабный сбой произошел в начале октября. В Верховном суде произошедшее назвали «инцидентом информационной безопасности». Ответственность за сбой взяли хакеры из проукраинской группировки BO Team. В пресс-службе судов Петербурга заявили, что устранение неполадок продлится до 18 октября, но частичный доступ к системе открыли только 2 ноября.
Фото на обложке: blinow61 / Getty Images
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