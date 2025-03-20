ФСБ в четверг, 20 марта, провела обыски в российской IT-компании «Ланит», сообщили два источника РБК на рынке IT. Ранее СМИ сообщали, что силовики пришли в офис компании «Крок». По данным РБК, следственные действия связаны с разработкой информационной системы судов.

РБК узнал об обысках во второй за день IT-компании

https://rb.ru/news/rbk-uznal-ob-obyskah-vo-vtoroj-za-den-it-kompanii/

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