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RB.RU собирает компании для нового проекта «Кто где?»

Новости
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

RB.RU анонсирует проект «Кто где?», в котором мы соберем российские технологические компании, развивающиеся за рубежом.

RB.RU собирает компании для нового проекта «Кто где?»

Зачем нужен такой проект: 

  • Участники «витрины» смогут представить свою компанию и найти клиентов,
  • Предприниматели — найти русскоязычного поставщика услуг в конкретном регионе или полезные контакты в своей индустрии,
  • Другие релоканты — потенциальных работодателей, если планируют работать в компании с российскими корнями за рубежом, или B2C-услуги в нужном регионе.

Как попасть на витрину проектов?

Во-первых, это абсолютно бесплатно! Все что вам нужно, — заполнить Google-форму (в дальнейшем заявку можно будет оставить на сайте самого проекта). 

Каждый проект будет проходить модерацию RB, поэтому мы настоятельно рекомендуем прикладывать ссылки на публикации в СМИ / агрегаторы отзывов, для подтверждения благонадежности проекта (и более быстрого рассмотрения заявки).

Какие проекты мы рассматриваем:

Действующие проекты, стадии не ниже MVP, с актуальным и функционирующим сайтом. Сфера деятельности и сегмент могут быть любыми.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Должен ли быть бизнес полностью зарубежным?

Нет, достаточно иметь филиал в любой другой стране.

 

Проект будет запущен в начале мая. Мы приглашаем компании стать первыми на нашей цифровой витрине!

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