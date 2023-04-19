RB.RU собирает компании для нового проекта «Кто где?»

RB.RU анонсирует проект «Кто где?», в котором мы соберем российские технологические компании, развивающиеся за рубежом.
Зачем нужен такой проект:
- Участники «витрины» смогут представить свою компанию и найти клиентов,
- Предприниматели — найти русскоязычного поставщика услуг в конкретном регионе или полезные контакты в своей индустрии,
- Другие релоканты — потенциальных работодателей, если планируют работать в компании с российскими корнями за рубежом, или B2C-услуги в нужном регионе.
Как попасть на витрину проектов?
Во-первых, это абсолютно бесплатно! Все что вам нужно, — заполнить Google-форму (в дальнейшем заявку можно будет оставить на сайте самого проекта).
Каждый проект будет проходить модерацию RB, поэтому мы настоятельно рекомендуем прикладывать ссылки на публикации в СМИ / агрегаторы отзывов, для подтверждения благонадежности проекта (и более быстрого рассмотрения заявки).
Какие проекты мы рассматриваем:
Действующие проекты, стадии не ниже MVP, с актуальным и функционирующим сайтом. Сфера деятельности и сегмент могут быть любыми.
Должен ли быть бизнес полностью зарубежным?
Нет, достаточно иметь филиал в любой другой стране.
Проект будет запущен в начале мая. Мы приглашаем компании стать первыми на нашей цифровой витрине!
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