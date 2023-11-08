Купленное Qiwi рекламное агентство Realweb провело ребрендинг

Рекламное агентство Realweb, купленное в конце 2022 года Qiwi, обновило фирменный стиль. Об этом RB.RU сообщил представитель компании. Прошлый визуальный стиль перестал отражать образ команды.

Обновлением айдентики и визуального стиля занималась инхаус-команда Realweb.

В логотипе компания отказалась от иконки компаса, который был в фирменном стиле более 10 лет, оставив только аллюзию на него в скошенных линиях в начертании двух букв.

Акцент был смещен в сторону названия, добавлен дескриптор «agency», который композиционно дополняет логотип.

Ранее в отношении агентства использовалось несколько написаний на кириллице и латинице — «Риалвеб», RealWeb, а также сокращение RW. В рамках ребрендинга компания унифицировала название, оставив единое и уникальное написание — Realweb.

В типографике выбор был сделан в пользу шрифта Eastman font, который имеет множество вариаций по толщине и начертаниям. Основной шрифт дополнен Foglihten для создания необычных комбинаций и расставления смысловых акцентов.

Цветовая палитра была доработана, отталкиваясь от прежней гаммы (оттенки синего и фиолетового) — теперь она более контрастная и выразительная, расширена сложными градиентами и дополнительными комплементарными оттенками для создания акцентов.

Realweb была основана в 1998 году, входит в финансовый сервис Qiwi. Последний купил агентство в конце 2022 года, чтобы выйти на российский рекламный рынок.

Изображения: Realweb