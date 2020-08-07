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Россияне назвали основные причины для увольнения

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, почему они увольняются с работы. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Россияне назвали основные причины для увольнения

Почему россияне увольняются: 

  • начальство не повышает зарплату — 31%;
  • профессиональное выгорание и стресс — 15%;
  • нет карьерного роста — 13%;
  • хотят работать ближе к дому — 10%;
  • хотят уделять больше времени семье — 7%;
  • конфликты на работе — 4%;
  • переезд в другой город или страну — 4%. 

В варианте «другое» самой частой причиной для увольнения было закрытие или ликвидация компании. 

При поиске новой работы большинство респондентов обращает внимание на размер зарплаты и рабочий график. Также для соискателей важны расстояние от дома до работы, надежность компании, позитивные отзывы сотрудников о работе и возможность карьерного роста. Еще россияне смотрят на оборудование в компании, а также учитывают возможность работать удаленно или по гибкому графику.

Опрос проходил в августе 2020 года среди 3,5 тысяч респондентов.

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