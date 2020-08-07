Россияне назвали основные причины для увольнения
Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, почему они увольняются с работы. Rusbase ознакомился с результатами опроса.
Почему россияне увольняются:
- начальство не повышает зарплату — 31%;
- профессиональное выгорание и стресс — 15%;
- нет карьерного роста — 13%;
- хотят работать ближе к дому — 10%;
- хотят уделять больше времени семье — 7%;
- конфликты на работе — 4%;
- переезд в другой город или страну — 4%.
В варианте «другое» самой частой причиной для увольнения было закрытие или ликвидация компании.
При поиске новой работы большинство респондентов обращает внимание на размер зарплаты и рабочий график. Также для соискателей важны расстояние от дома до работы, надежность компании, позитивные отзывы сотрудников о работе и возможность карьерного роста. Еще россияне смотрят на оборудование в компании, а также учитывают возможность работать удаленно или по гибкому графику.
Опрос проходил в августе 2020 года среди 3,5 тысяч респондентов.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter